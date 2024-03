Tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ci sono stati dei malintesi al Grande Fratello. I due, infatti, in queste ore si sono appartati nella zona piscina ed hanno iniziato a parlare del loro rapporto. La giovane ha preso ulteriormente le distanze dal ragazzo, il quale è apparso piuttosto spazientito. Ad un certo punto, poi, la Rossetti ha fatto anche delle allusioni che hanno irritato il coinquilino.

Greta stronca Sergio al Grande Fratello

Sergio D’Ottavi ha deciso di prendersi un momento per sé per riflettere su quanto accaduto durante la puntata di ieri del GF. Greta Rossetti si è preoccupata per lui, sta di fatto che lo ha raggiunto nella zona piscina. Ad un certo punto, però, i due hanno iniziato a discutere. Sergio ha ammesso di essere u po’ stanco di questi continui paletti che pone la ragazza. Lui vorrebbe viversi questo rapporto in maniera un po’ più leggera e spensierata.

Lei, però, ci ha tenuto a precisare, per l’ennesima volta, di voler pensare di più a se stessa, e di volersi sbilanciare con un ragazzo solamente se ne è totalmente convinta. Ad oggi, però, tra loro due c’è tanta attrazione fisica ma, a quanto pare, di attrazione mentale non ce n’è molta, almeno da parte di lei. Proprio per questo, ha voluto metter un ulteriore paletto al loro rapporto.

D’Ottavi perde la pazienza con la Rossetti: il web lo invita a “scappare”

Sergio ha incassato ed è apparso anche piuttosto spazientito da questa situazione. Greta, dal canto suo, ha capito se lui adesso di allontanerà da lei. Successivamente, poi, ha messo un po’ in dubbio il ragazzo. Nello specifico, la Rossetti ha alluso al fatto che la gente possa pensare che lui e Alessio Falsone si siano avvicinati rispettivamente a lei e a Perla Vatiero solamente per creare delle dinamiche, anche perché entrambe si trovano in una situazione un po’ “particolare”.

Dinanzi queste parole, Sergio ha sbottato ed ha detto che a lui non freghi assolutamente nulla di avere qualche clip. Se si è avvicinato a Greta è perché realmente nutre un interesse per lei ma, a quanto pare, non è ricambiato, quindi, è molto probabile che d’ora in avanti prenderà delle distanze. Intanto, molti utenti del web si stanno schierando dalla parte del concorrente, invitandolo a scappare a gambe levate dalla Rossetti.