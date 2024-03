Stanotte, durante le ore trascorse nella suite, Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono baciati, ma secondo alcuni sarebbe successo anche dell’altro a telecamere spente. Dopo questo netto avvicinamento, i due si sono aperti con alcuni coinquilini, ed hanno raccontato i loro stati d’animo a riguardo. In seguito, poi, sulla casa del Grande Fratello hanno iniziato a volare degli aerei, e uno in particolare pare abbia dato qualche turbamento a Falsone. Ecco perché.

I commenti di Alessio e Anita dopo il bacio nella suite del GF

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono scambiati dei baci bollenti in suite, e adesso ne stanno parlando con i loro amici più stretti. La ragazza si è aperta con Rosy Chin, a cui ha confessato di sentirsi felice e di volersi vivere il momento, senza pensare troppo a tutto il resto. Successivamente, poi, la chef è andata anche da Alessio per capire il suo punto di vista e per fargli delle raccomandazioni, proprio perché tiene tantissimo ad Anita.

Ad ogni modo, dopo questi confronti, sulla casa sono volati degli aerei. Uno di questi è stato inaspettatamente per il “Perlessio”, ovvero, i fan di Perla Vatiero e Alessio Falsone. Ricordiamo, però, che quest’ultimo ha palesato di non essere mai stato realmente attratto dalla ragazza. A quanto pare, però, i fan continuano a nutrire delle speranze a riguardo.

Un aereo provoca turbamento in Falsone?

Nel momento in cui hanno ricevuto l’aereo, i due sono usciti in giardino per ringraziare i fan, e con loro c’erano anche Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, in quanto l’aereo fosse riferito anche a loro. I quattro sono apparsi felici e soddisfatti di piacere così tanto al pubblico da casa. Nelle ore successive, però, alcuni telespettatori hanno notato una cosa.

Alessio Falsone è apparso insolitamente taciturno e pensieroso, sta di fatto che sta facendo il giro del web anche un’immagine che lo ritrae particolarmente cupo. In molti credono che questo cambio repentino del ragazzo sia dovuto proprio all’aereo. Alessio potrebbe essersi reso conto che al di fuori si faccia di più il tifo per il rapporto tra lui e Perla, invece che per quello tra lui e Anita. Questo, dunque, sta spingendo i più maliziosi ad ipotizzare che, forse, il giovane si sia pentito di quanto accaduto stanotte. Sarà davvero così?