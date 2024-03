Nella casa del Grande Fratello stanno circolando delle ipotesi davvero fantasiose inerenti Sergio D’Ottavi. Tutto è nato a seguito del criptico aereo ricevuto ieri da Greta Rossetti. Alcuni fan hanno voluto metterla in guardia dicendole di non fidarsi di nessuno e di bastare a se stessa. Tali parole l’hanno mandata in crisi, sta di fatto che la giovane ha iniziato a sfogarsi con alcuni coinquilini. Tra le varie confidenze, sono emerse anche delle bizzarre ipotesi.

Le fantasiose ipotesi su Sergio D’Ottavi al GF

Da chi dovrebbe stare in guardia Greta Rossetti al GF? Il pensiero, ovviamente, non è potuto che andare a Sergio D’Ottavi, cosa di cui ne sono convinti tutti sia in casa sia fuori. Ad ogni modo, che cosa avrà fatto di così grave il ragazzo al punto da spingere i fan di Greta a metterla in allerta? Ebbene, alcuni inquilini del GF hanno ironizzato sulla cosa avanzando delle ipotesi.

Massimiliano Varrese, ad esempio, ha detto che, probabilmente, nella puntata del GF di questa sera, arriverà una donna che dirà di aspettare un figlio da Sergio. La cosa ha generato molta ilarità, sia in casa, sia sul web. Anche questa mattina alcuni concorrenti hanno continuato ad ironizzare sulla faccenda, e sono stati formulati anche altri ragionamenti.

Il consiglio serio di Beatrice Luzzi a Greta Rossetti

Beatrice Luzzi ha notato che, passato il momento di goliardia, Greta Rossetti ha iniziato a mostrarsi particolarmente dubbiosa. A tal riguardo, la donna ha voluto dare un consiglio alla coinquilina esortandola a fregarsene altamente. Il messaggio è certamente rivolto al suo rapporto con Sergio, tuttavia, non deve dare peso, anche perché i mittenti di quel messaggio potrebbero essere anche tre fan in croce.

Inoltre, l’attrice ha dato anche un altro spunto di riflessione. Nello specifico, ha detto che potrebbe trattarsi anche di qualcuno geloso del loro rapporto che, di conseguenza, ha voluto mettere un po’ di zizania. Proprio per tale ragione, la donna ha consigliato a Greta di viversi appieno il rapporto con Sergio senza pensare assolutamente a nulla. Una volta uscita dalla casa, poi, valuterà la situazione e scoprirà che magari si tratta di una sciocchezza ingigantita da alcuni telespettatori. Il consiglio della Luzzi ha entusiasmato il popolo del web.