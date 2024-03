In queste ore c’è stata una discussione estremamente accesa tra Perla Vatiero e Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello. Tutto sembra sia partito dal ragazzo, il quale avrebbe fatto una richiesta alla sua coinquilina in merito alla colazione. Successivamente, però, si sarebbe arrabbiato con lei generando nella ragazza una reazione inaspettata. Ecco cosa è successo.

Scontro fortissimo tra Alessio e Perla al GF

La giornata all’interno della casa del GF è subito stata animata da una lite accesissima tra Perla e Alessio. Sono giorni che i due non fanno altro che punzecchiarsi, tuttavia, pare che stavolta si sia toccato il limite. Al momento della colazione, che i concorrenti fanno più o meno a ora di pranzo, la Vatiero era intenta a preparare il suo cibo. Ad un certo punto, poi, lui le ha chiesto se potesse fare una crepe anche per lui.

La giovane ha accettato, così ha preso una padella ed ha iniziato a cospargerla di olio. Lui pare non abbia gradito il modo in cui la giovane gli stesse preparando la colazione, al punto da attaccarla animatamente. Perla ha risposto in maniera stizzita dicendo al suo coinquilino che se la sarebbe potuta preparare da solo la colazione.

La Vatiero scoppia in lacrime, è molto presa da Falsone?

I due hanno proseguito la discussione che, in men che non si dica, ha portato i toni ad esasperarsi. Questo sta lasciando sempre più spazio alle ipotesi di chi crede che le liti accese che si sono verificate stanotte al GF abbiano riguardato proprio Perla e Alessio. I due, infatti, sembravano essere piuttosto tesi l’uno vero l’altra, per questo sono scoppiati per così poco.

Ad ogni modo, presa dalla rabbia e dal nervosismo, Perla ha sbattuto tutto ed ha lasciato la colazione lì dov’era dicendo ci non avere più fame. Nell’andare via, poi, la ragazza è scoppiata in lacrime. In seguito, poi, il concorrente è andato dalla coinquilina per provare a chiarire, ma lei ha detto di essere davvero stanca di essere trattata così da lui, quindi lo ha allontanato. Sul web in tanti stanno commentando l’accaduto, e sempre più persone credono che la giovane sia seriamente presa da Falsone, altrimenti non gli darebbe tutta questa importanza.

Perla si stava facendo la SUA colazione, Alessio le ha chiesto di fare una crepes per lui. Perla mette un po più di olio, arriva lui, si incazza e butta di stizza lo scottex sulla cucina. P dice: "fattela tu, la mangio io quella, no problem". Però è Perla che sclera?#perletti — Bare DIPENDENTE 🖤💙 (@empezzodicuore) March 7, 2024