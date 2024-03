Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 8 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 8 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per il segno dell’Ariete, si prospetta un periodo dinamico, di grandi iniziative. Aprile, in particolar modo, rivelerà la sua importanza quando osservo gli allineamenti celesti dei prossimi giorni. Avremo diversi pianeti che si posizioneranno nel segno dell’ariete. Quello che più mi colpisce di questo quadro astrale è l’energia imprenditrice, sempre presente in coloro nati sotto l’influenza di questo segno, che recentemente potrebbe essere stata mascherata da alcuni problemi, inclusi quelli di natura fisica. Dobbiamo ricordare che alcuni hanno affrontato momenti di malattia. Il mio consiglio è di non fomentare controversie e di puntare a risolvere tempestivamente ogni questione, cogliendo l’obiettivo entro la fine della settimana.

Oroscopo del Toro

Toro, qualora ci fossero incongruenze, prendine nota. Ti viene imposta una presa di coscienza riguardo a eventualità negative che hanno caratterizzato gli anni passati. Non dimenticare che Giove, con il suo potere nel tuo segno, ha la capacità di rischiarare la tua strada. Questa luce farà emergere anche quei dettagli oscure che, forse, avevi preferito ignorare. Molti, dunque, si troveranno ad affrontare situazioni precedentemente trascurate, necessitando di un intervento di correzione. Tuttavia, ricorda che Giove simboleggia anche una vigorosa abilità operativa, eccezionalmente forte fino alla fine di Maggio. Questo ti permetterà di proiettarti verso il futuro con un’ottica differente rispetto al passato.

Oroscopo dei Gemelli

Secondo i movimenti degli astri, i Gemelli sono in un momento di ripristino emotivo. In astrologia, ogni segno zodiacale segue un proprio cammino unico, e in questo caso, i Gemelli percorrono la via dell’acquisizione della sapienza, che è alimentata dalla loro innata curiosità. A volte, tale curiosità può spingerli a indagare sugli eventi futuri o persino sulla vita altrui. I Gemelli, pur mantenendo sempre un approccio leggero e mai dannoso, si mostrano propensi ad ascoltare piccoli riferimenti aneddotici o circostanze gioiose, perché fin nel loro profondo, amano gioire e rispecchiano una luce interiore unica. Tuttavia, è giunto il momento di approfondire la loro conoscenza; qualora abbiano trascurato qualcosa in tempi recenti, è il momento di proseguire. Un avvertimento per l’amore: il loro equilibrio sentimentale sta attualmente mantenendo un delicato equilibrio, quindi a partire dal lunedì, chiunque stia vivendo momenti di incertezza vorrà cercare una visione più chiara della situazione attuale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, anche se la situazione sta migliorando, ci potrebbero essere certe incomprensioni sul fronte lavorativo. Probabili ritardi da affrontare, sarebbe sensato evitare o accettarli per quello che sono, senza lasciarsi sopraffare dalla malinconia. Un piccolo avvertimento, i nuovi progetti non devono essere sottovalutati. Inoltre, la Domenica riserverà dei momenti significativi. Fai attenzione, perché da Venerdì Venere inizierà un transito molto positivo che influenzerà l’amore.

Oroscopo del Leone

Sei un Leone, ti invito a non comprometterti troppo dal punto di vista economico. C’è un consiglio che continuo a darti per alcune settimane ancora, non necessariamente collegato all’oroscopo. Premesso lo sforzo che hai compiuto, è probabile sentirti esausto; ma da domenica dovresti iniziare a riprendere le energie. Sembra che tu stia gareggiando persino con te stesso, dovresti allontanarti da situazioni potenzialmente rischiose. Per quanto riguarda l’amore, da lunedì diventerà più semplice da gestire grazie al fatto che Venere non sarà più in opposizione.

Oroscopo della Vergine

Attenzione Vergine, è importante mantenere l’equilibrio nei rapporti duraturi. L’eccessiva preoccupazione per il lavoro potrebbe infatti generare tensioni nella sfera sentimentale. Se stai attraversando momenti di turbolenza interiore, ricorda che potresti influenzare negativamente il tuo partner con i tuoi pensieri negativi. Pertanto, è necessario fare chiarezza: la luna domenica sarà in posizione avversa, quindi ti consiglierei di affrontare eventuali questioni irrisolte prima che ciò accada. In un rapporto di coppia ci deve essere condivisione, non competizione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il satellite notturno ti è molto amico, infondendoti una risposta rapida a ogni evenienza. Tuttavia, mi preme esortarti a evitare possibili figuracce. Mi sono ripetuto più volte nel periodo che va dal 23 gennaio al 16 febbraio: conta mentalmente fino a 10 prima di esprimerti per scongiurare equivoci. Attualmente, sembra quasi che questo mio consiglio sia caduto nel dimenticatoio: parli senza pensarci e lasci fluire liberamente i tuoi pensieri, esprimendo senza ritrosie persino i sentimenti più intensi. Non dimenticare, però, che qualche intoppo potrebbe sorgere, quindi ricorda di prestare attenzione a fraseggiare con cura, per non incappare in spiacevoli situazioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’agitazione è palpabile. Alcuni dei tuoi piani predisposti in precedenza sono stati modificati, facendo posto ad altri; ti invito quindi a mantenere un atteggiamento positivo nel fronteggiare queste inaspettate varianti. Puoi sentire un turbine di tensione al tuo interno, ma è importante gestire i rapporti con le persone circostanti con prudenza. Approfitta di queste sfide, pensando al fatto che la parte successiva di marzo si preannuncia con un ritmo più sostenuto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei appena uscito da un periodo di tensione e malintesi che si è verificato all’inizio della primavera. Sarebbe altamente consigliato riappacificarti con alcuni individui che rivestono un ruolo significativo nella tua vita. Gli astri stanno fornendo una guida per comprendere la situazione attuale. Tuttavia, se mantieni relazioni con due persone allo stesso tempo o se sei indeciso, incontrerai inevitabilmente alcune complicazioni. I piani futuri dovrebbero essere valutati entro i prossimi tre mesi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il firmamento non inganna: è arrivato il momento di prendere decisioni importanti. Come ho anticipato di recente, è probabile che tu stia sentendo il bisogno di rifletticità e distacco dal resto del mondo. Questo non significa che tu sia divenuto un eremita, affatto, è solo che quando si tratta di decidere, preferisci non avere distrazioni. Quindi, prenditi tutto il tempo necessario per ponderare le tue opzioni. Relativamente all’amore, oggi ti sei svegliato con le stelle dalla tua parte, si prevede una giornata favorevole per le relazioni sentimentali.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, ci aspettano giornate promettenti per riacquistare buonumore e divertimento in compagnia degli amici. Gli Ariete possiedono una personalità dualista: da un lato sono influenzati da Urano, pianeta dominante di questo segno, che simboleggia l’impulsività e il desiderio di infrangere le regole; dall’altro lato c’è Saturno, l’emblema della saggezza e delle responsabilità. In ogni Aquario coesistono lo spirito rivoluzionario e quello conservatore, spesso la gestione di questi aspetti contrapposti della propria personalità può risultare difficile. Alcuni arrivano persino a sposarsi e immediatamente dopo hanno l’impressione di aver commesso un errore. Questi due giorni, però, saranno un’opportunità per risollevarsi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il fine settimana, tende ad essere progressivamente vivace, culminando con una domenica stimolante, grazie anche alla presenza della Luna nel vostro segno. E’ possibile interpretare questo momento come un trailer di quello che potrebbe accadere, indicando una linea di tendenza per il periodo estivo in arrivo. L’ideale sarebbe concludere un accordo entro la fine di maggio, altrimenti potrebbero sorgere complicazioni nel recuperare una determinata opportunità. Questa fase è particolarmente propizia per una serie di ragioni, compreso il recupero di una emozione o un affetto andato perduto in seguito a un disaccordo o a un conflitto sentimentale. Le distanze possono essere superate, e i rapporti più intensi e affettuosi probabili sono con le persone dei segni Scorpione, Capricorno e naturalmente, coi Pesci.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.