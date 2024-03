Il rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sta diventando sempre più intenso all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, infatti, tra i due c’è stato un forte avvicinamento, durante il quale si sono lasciati andare a battute piccanti e allusioni inerenti il loro legame. Ecco che cosa è successo.

Anita “liquida” Edoardo e svela cosa ha intenzione di fare con Alessio al GF

Anita Olivieri, ormai, non si nasconde più. La concorrente ha ammesso di nutrire un certo interesse per Alessio Falsone, e in queste ore ha deciso di rendere partecipe anche il coinquilino dei suoi pensieri. Prima di farlo, però, la giovane si è confidata con Massimiliano Varrese, a cui ha ammesso di essere interessata a viversi liberamente questa conoscenza. Malgrado al di fuori abbia una situazione in sospeso con Edoardo Sanson, il quale sembrerebbe essere furioso, la concorrente sente il bisogno di essere felice e di non pensare troppo alle conseguenze, vivendosi il presente.

Su questi presupposti, dunque, la giovane ha deciso di giocare a carte scoperte anche con Alessio. Ieri sera, infatti, i due si sono ritagliati un momento in giardino in cui hanno conversato da soli ed hanno sviscerato il loro rapporto. Il ragazzo ha ammesso di essere sempre stato un bravo giocatore in amore, e Anita ha replicato dicendo che in questo, così come in tante altre cose, i due sono estremamente simili. Anche lei, infatti, quando si pone un obiettivo, alla fine riesce sempre per ottenerlo.

Discorsi ammiccanti tra la Olivieri e Falsone

Falsone ha ammesso che lui, rispetto a lei, si è aperto molto di più, ma la Olivieri lo ha contraddetto. La giovane, poi, ha aggiunto che, tra i due, è lei ad avere qualcosa da perdere, mentre lui è assolutamente libero. Proprio per tale ragione, i passi di Anita è come se valessero il doppio rispetto a quelli del coinquilino.

La conversazione è stata condita da tanti sguardi e sorrisi ammiccanti, sta di fatto che i due hanno flirtato per tantissimo tempo lanciandosi battutine e frecciate. Ad un certo punto, poi, Alessio ha ammesso che lui sarebbe disposto anche a diventare amico di Anita nel caso in cui dovesse rendersi conto che tra loro non possa nascere nulla di più. La Olivieri, però, l’ha subito stroncato. La ragazza, infatti, ci ha tenuto a precisare che tra loro non ci potrà mai essere amicizia. Che, dunque, stia per nascere una nuova storia?