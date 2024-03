Lionsgate, il noto studio cinematografico, ha annunciato la trasformazione della celebre serie Twilight da live-action ad animazione. Questa decisione apre nuove opportunità di creatività narrativa e rappresenta una sfida interessante per il team di produzione e per gli attori di doppiaggio. Ma chi presterà la voce ai personaggi della serie? Rimane un interrogativo che ancora non trova risposta.

La nuova serie Twilight sarà animata

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nell’aprile del 2023. Lionsgate ha deciso di dare vita alla serie ‘Twilight’ sotto forma animata, permettendo un notevole margine di flessibilità e creatività nella narrazione. Passare dal live-action all’animazione rappresenta nuove opportunità e sfide per il team di produzione e per gli attori di doppiaggio. Durante un Q&A alla conferenza dei media di Morgan Stanley, il Vice Presidente di Lionsgate, Michael Burns, ha rivelato un’informazione interessante sul progetto che era inizialmente stato annunciato circa un anno fa.

Conosciuti come libri trasformati in film, questi riceveranno un restyling per il piccolo schermo, rivelando i personaggi in uno splendido racconto animato. Può sembrare un colpo di scena, ma Lionsgate afferma di aver sempre pianificato di sviluppare l’ultima versione in animazione. Questo solleva una grande domanda: chi fornirà le voci per la serie? Nonostante il progetto potrebbe cercare di replicare il successo riscontrato da Netflix l’anno scorso con la serie animata ‘Scott Pilgrim vs. the World’, le stelle di Twilight Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner hanno manifestato sentimenti contrastanti riguardo al loro tempo nei film originali.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Perché la serie animata Twilight è una sottile mossa

Innanzitutto, sarebbe difficile trovare attori sostitutivi per il trio principale al centro dei film di Twilight. La decisione di Lionsgate di rendere i personaggi di ‘Twilight’ delle creature animate semplifica il processo di casting e concede allo studio più margine di manovra. Questa trasformazione in animazione promette dei cambiamenti interessanti rispetto a quello che può essere fisicamente realizzato dal live-action. Per il momento, non è stata fissata una data di uscita per la serie Twilight, ma si prevedono aggiornamenti in futuro. Nel frattempo, è possibile guardare la serie di film originali su Hulu.