Nella puntata del 6 marzo di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato al Trono di Brando Ephrikian. La situazione, però, ha preso una piega assolutamente inaspettata e imbarazzante. Le due corteggiatrici si sono pesantemente scontrate ma, alla fine, hanno compiuto dei gesti inaspettati. La redazione del programma è stata costretta ad intervenire.

Le esterne di Brando con Raffaella e Beatriz: la Scuo9tto annuncia un “No”

Puntata davvero esilarante quella di oggi di Uomini e Donne. Si è partiti dal Trono di Brando Ephrikian, il quale è uscito sia con Raffaella Scuotto, sia con Beatriz D’Orsi. L’esterna con la prima è andata piuttosto male, sta di fatto che i due hanno discusso e lei ha accusato il tronista di allungare il brodo solamente perché vuole avere conferme da Beatriz per poterla scegliere.

Anche in studio la napoletana ha confermato la sua tesi, ma ha aggiunto anche altro. La giovane, infatti, ha detto che ora è lei a non avere motivazioni a dire di sì nel caso in cui lui dovesse sceglierla. Il tronista, però, in un primo momento, non ha capito perfettamente le intenzioni della ragazza, ci ha pensato Maria De Filippi a palesare il tutto. Successivamente, poi, si è vista l’esterna con Beatriz. I due sono stati molto bene, sta di fatto che si sono anche baciati.

Scenette surreali a UeD, intervento redazione: pubblico basito

Una volta in studio tutti e tre, però, è scoppiato il caos. Brando ha continuato a discutere con Raffaella, non dando molta importanza a Beatriz che, invece, tentava in tutti i modi di parlargli. La D’Orsi, così, molto infastidita, ha deciso di alzarsi e di tornare al suo posto. Lui l’ha seguita, e si è seduto anche lui nella parte destinata ai corteggiatori e alle corteggiatrici. Anche Raffaella lo ha seguito, i tre, così, hanno continuato il loro dibattito da questa postazione insolita.

Dopo una lite piuttosto lunga, Brando ha chiesto a Raffaella di ballare, ma lei ha rifiutato. Beatriz, allora, ha dichiarato che lui balla con lei solo quando la vede arrabbiata. A tal proposito, ha chiesto alla redazione di intervenire per mostrare a tutti un filmato della scorsa puntata di Uomini e Donne in cui lui ammetteva di aver chiesto di ballare alla napoletana solo perché avesse pianto. La redazione, così, si è messa all’opera per reperire questo filmato. Ad ogni modo, il tutto è stato davvero surreale, ma l’apice si è toccato quando Beatriz è andata a prendere da mangiare e da bere sia per lei sia per Raffaella, o quando la Scuotto e il tronista si sono abbracciati e baciati mentre la D’Orsi parlava. Ad ogni modo, le due hanno ballato con due esponenti del Trono Over, mentre Brando è rimasto seduto. Alla fine il giovane ha ammesso di sentirsi lui il corteggiatore.