Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 7 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 7 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete si trova in una fase di spinta verso nuove avventure, con un picco di energia atteso per il mese di aprile, un periodo che vede una concentrazione di pianeti nel suo segno. È il momento ideale per riflettere sulle decisioni a lungo termine da prendere. C’è da considerare infatti che l’Ariete è caratterizzato da un’incredibile forza vitale e vitalità rigenerativa, e in più, in questo lasso di tempo, può fare affidamento sull’auspicio di un favorevole transito di Venere. È pertanto importante pianificare con cura il lavoro e gli eventi futuri, prevedendo importanti sviluppi da realizzarsi entro l’estate per molte persone.

Oroscopo del Toro

Toro, se percepisci che qualcosa non collima, è importantissimo discuterne. La mia opinione ti è nota dato che l’ho anticipata in passato e già lo scorso anno ti avevo avvisato della particolare predisposizione del mese di Marzo nel 2024, un mese che ti porterà sicuramente a ritrovare la tua stabilità grazie all’influenza di Giove nel tuo segno. Tuttavia, questa fase potrebbe anche generare qualche incertezza. Ti invito dunque a procedere con prudenza. Prevedo che molti di voi, già dal culmine dell’estate, potranno iniziare a riconsiderare la propria condizione attuale con un atteggiamento più propositivo e fiducioso. Ma fino all’estate, è necessario che vi dedicate con impegno per ritrovare una serena tranquillità.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli si sta definendo un periodo di recupero. Questo momento che stanno attraversando può essere descritto come una fase intermedia o di transizione, quasi un momento di attesa, in vista dell’arrivo di Giove nel loro segno a partire dal mese di giugno. Lì, ci potrebbero essere state delle alterazioni, probabilmente involontarie, causate dal conflitto astrale con Saturno, il qual potrebbe aver causato un distacco dal rispettivo punto di riferimento. Questo può aver provocato una sensazione di affaticamento, ma a partire da stasera inizierà un processo di rigenerazione.

Oroscopo del Cancro

Per te, caro Cancro, questo è un periodo di sfide, a causa di una luna in opposizione che può creare tensioni. La tua natura emotiva, tipica di chi è governato dalla luna, può a volte portarti ad affrontare problemi minori. Se stavi attendendo qualcosa e si sono presentati dei ritardi, non perderti d’animo! In generale, queste prossime tre giornate saranno stimolanti e ti offriranno l’opportunità di rimetterti in gioco. Dal 11 in poi l’amore sarà dalla tua parte.

Oroscopo del Leone

Leone, compaiono grandi opportunità per darti risalto e farti ascoltare. L’unico turbamento potrebbe essere rappresentato dalla luna contraria. Di solito il Leone non ci dice mai quando è stanco, però osservando il firmamento, sembra che ci siano dei nati Leone che si stanno sentendo un po’ più stanchi del solito. Fai attenzione a non intraprendere confronti con individui che potrebbero essere troppo complessi da gestire.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, specie quelli nella fase intorno ai trent’anni, ho la sensazione che abbiate già un progetto, una trasformazione di vita che desiderate iniziare. Potrebbero emergere questioni relative alla vostra carriera professionale che richiedono una profonda riflessione. Tuttavia, non è consigliabile entrare in discussione con genitori o familiari su queste questioni, poiché l’attuale situazione potrebbe favorire una svolta positiva nel futuro. Le settimane a seguire vi presenteranno occasioni favorevoli, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi eccessivamente o di farsi del male con troppe preoccupazioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei un amante dell’equilibrio e, di norma, ti mostri comprensivo e affabile. Tuttavia, non dimentichiamo che appartieni all’elemento Aria e, quindi, quando percepi troppe ingiustizie, il tuo atteggiamento cambia. L’equilibrio viene scosso, diventi meno accondiscendente e tendi a rifugiarti in te stesso, mostrandoti meno “socievole”. Ciò che consiglio in questi tempi è di comunicare con estrema sincerità con coloro che condividono la tua vita, soprattutto se all’inizio di febbraio hai sperimentato qualche problema sentimentale o lavorativo. Chi ti vedeva come una persona passiva, dovrà ricredersi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua giornata inizierà in modo strenuo e si concluderà con una certa riflessività. Ci sono momenti in cui è necessario mettersi in gioco e osservare ciò che ci circonda. So per certo che per lo Scorpione, questo può essere una sfida. Quando si tratta di questioni lavorative o pratiche, lo Scorpione è sempre al comando. Tuttavia, in materie d’amore, la maggior parte dei nati sotto questo segno tendono a essere molto riservati. Se un Scorpione viene interrogato sulla sua vita amorosa, meno siete intimi, più risponderà in modo vago. Perciò, presta particolare attenzione alle questioni sentimentali, soprattutto da domenica. Comunque, da lunedì, ci saranno segni di miglioramento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, possiedi una fonte inesauribile di intuizioni e forza. In questo periodo, quelle coppie che avvertono incertezze avrebbero l’opportunità di discutere apertamente e comprendere se vi sono problemi. Dal giorno 11, coloro che si sentono distanti o incompresi potrebbero esprimere i propri dubbi. Questo perché Venere sta sull’orlo di un passaggio che potrebbe stimolare il dibattito. Quest’arco di tempo potrebbe essere cruciale per prendere decisioni importanti in ambito lavorativo. Va notato che la seconda metà dell’anno sarà un tempo di contemplazione, perciò è fondamentale scegliere e agire adesso.

Oroscopo del Capricorno

O Capricorno, se ti ritrovi ad anelare alla solitudine non è un segno di disprezzo sociale, ma semplicemente un indizio del tuo bisogno di riorganizzare i tuoi pensieri. Infatti, è proprio nella solitudine che un Capricorno mette a frutto le proprie capacità, soprattutto nel campo lavorativo. Come un portiere in una squadra di calcio, che gestisce autonomamente la difesa della porta, mentre gli altri ruoli richiedono una comunità di scambio e di comunicazione continua. Perciò, chi svolge un’attività autonoma al momento potrebbe riuscire a parare eventuali intoppi e, allo stesso tempo, cominciare a pianificare progetti futuri.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario necessitano di ritemprarsi fisicamente e ritrovare un po’ di fiducia in se stessi. Ci sono gli Acquario che, in realtà, si considerano davvero competenti, soprattutto quelli con ascendente in Leone e Ariete. Ma non tutti possono sfuggire periodicamente ad una certa contraddittorietà nella propria esistenza. Sanno il loro valore, tuttavia, si fanno prendere dal timore quando devono affrontare una sfida. Questo succede perché percepiscono di voler avere, o piuttosto, desiderare, maggiore stabilità e sicurezza.

Oroscopo dei Pesci

L’oroscopo per il segno dei Pesci prevede intense emozioni amorose. Infatti, le relazioni recenti potrebbero consolidarsi o potrebbe esserci un ritorno di un vecchio amore; sembra che ci sia un desiderio o una situazione che i Pesci intendano perseguire. A partire dall’11 di questo mese, Venere entrerà con forza nel segno dei Pesci, aggiungendo un fascino speciale. Già per domenica, la Luna sarà complice, accentuando ulteriormente l’atmosfera favorevole. Quindi, i Pesci devono aspettarsi un fine settimana ricco di emozioni e di interesse. Questo periodo è altamente strategico per prendere decisioni sulla direzione lavorativa da prendere, specie se si è recentemente cominciato un nuovo capitolo professionale. Concludo dicendo che è fondamentale fare il punto della situazione entro la fine di maggio per stabilire il corso da seguire nella carriera, considerando l’energia fresca di un nuovo inizio.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.