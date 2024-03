Lionsgate sta ufficialmente lavorando su una nuova serie televisiva ispirata al franchise di John Wick, famosa saga d’azione con protagonista Keanu Reeves. Secondo Michael Burns, vicepresidente della casa di produzione, la serie è attualmente in fase di sviluppo e verrà proposta a diverse piattaforme streaming e reti televisive. Resta da vedere come questo nuovo prodotto si inserirà all’interno dell’universo di John Wick, tenendo conto anche degli sviluppi recenti di altri progetti legati al franchise come ‘Ballerina‘ e ‘The Continental‘.

Avvio della produzione di una nuova serie TV su John Wick

Come precedentemente anticipato, Lionsgate ha ufficialmente iniziato la produzione di una nuova serie dedicata a John Wick. Nonostante gli eventi di John Wick 4, Michael Burns, vicepresidente di Lionsgate, ha confermato che la serie è in fase di lavorazione. La casa di produzione sta attualmente presentando il progetto a diverse piattaforme streaming e reti televisive. “Prenderemo uno dei nostri più grandi franchise d’azione con Keanu Reeves e lo trasporteremo in una serie televisiva”, ha dichiarato Burns durante una sessione di domande e risposte di Morgan Stanley.

Il coinvolgimento di Chad Stahelski nel progetto

Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, è più coinvolto in questa serie rispetto a The Continental, il precedente spin-off. Pur essendo stato il produttore esecutivo di quella miniserie, Stahelski ha ammesso di essere più coinvolto in questo progetto, svelando il suo entusiasmo per le idee proposte dal team di scrittori.”Tutte queste idee mi affascinano. Se mi chiedessero di realizzarne una domani, accetterei di buon grado. Tutte propongono qualcosa di interessante e ho in mente come metterle in pratica. Questo rende tutto più eccitante. E poi c’è la serie TV di John Wick, che mi tiene impegnato”, ha affermato Stahelski. Nel frattempo, a confermare la non partecipazione a The Continental è stato Ian McShane. Ambientata negli anni ’70, la serie vede come protagonisti Mel Gibson nel ruolo di Cormac e Colin Woodell in quello di Winston Scott. Ritardi si sono verificati anche per Ballerina, lo spin-off cinematografico con protagonista Ana de Armas, inizialmente previsto per la primavera 2024, ma posticipato di un anno.