Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 5 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 5 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, e se di recente sei stato un po’ riflessivo, non c’è di che preoccuparsi. È tipico per te avere parecchie idee che girano nella testa. Marte e Venere sembrano sorriderti, e devo dire, è un aspetto astrale che apprezzo. Per darti una sorta di anteprima, ad aprile Sole, Mercurio e Venere saranno nel tuo segno, accompagnati da altre influenze astrali positive, quindi qualsiasi progetto tu avvii adesso, con un orizzonte che arriva almeno all’inizio di Primavera, ha buone possibilità di riuscita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro è invitato a meditare profondamente su quanto è avvenuto di recente. Si tratta, in effetti, di uno scenario che avevo già delineato nel mio libro pubblicato, per la precisione, nell’ottobre del 2023, principalmente in previsione del mese di marzo. Si potrebbero quindi aprire delle riflessioni circa certe questioni, soprattutto legate all’ambito lavorativo ed affettivo. Ma ricordiamoci, Toro, che sei sempre sotto la benevola protezione di Giove. Questa fase un po’ particolare potrebbe rivelarsi, stranamente, un bene, dandoti l’opportunità di ponderare sulla tua situazione personale, lavorativa ed affettiva. Potrebbe anche stimolarti a fare quelle scelte che da tempo stai procrastinando. Come si dice, la sorte è lanciata.

Oroscopo dei Gemelli

Questo martedì per i Gemelli si solleva l’opposizione della Luna, ciò significa un miglioramento rispetto a prima. Se ci sono stati progetti lasciati a metà o dei problemi che appartengono al passato, potrete prendere nuovamente in mano la situazione e andare avanti. Grazie alla positività di Venere, coloro che hanno recentemente chiuso una relazione dovrebbero voltare pagina e guardar al futuro con ottimismo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, notate la Luna in opposizione e poiché siete governati da questa, potreste affrontare alcuni momenti di tormento o situazioni davvero uniche. È opportuno agire con saggezza. C’è chi crede che l’amore sia sempre più impetuoso, ma vorrei sottolineare che, in particolare per i cuori solitari, in questo contesto astrologico il ruolo di Venere diventa fondamentale nel mese di Marzo. Dunque, seguite i suoi consigli celesti, perché con tale disposizione delle stelle è possibile raggiungere obiettivi di notevole portata.

Oroscopo del Leone

Il Leone non passa inosservato, come sempre. Tuttavia, l’opposizione tra Venere e Marte potrebbe causare ostacoli. Non sei tu a rigettare le opportunità, ma sembra che ci siano persone intorno a te che tentano di frenare la tua intraprendenza. Potrebbero addirittura provare invidia per la tua energia e determinazione. Dopo un momento di collera, ora preferisci lasciar andare le tensioni, lasciando che le acque si placino. Ma non ti stai certo sottomettendo, mai dimenticarlo. Per te, i recuperi e le riprese saranno all’ordine del giorno nel mese di aprile.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si osserva un aumento nel tuo spirito. Le tue preoccupazioni al momento riguardano principalmente la sfera lavorativa. Questo non significa necessariamente che l’aspetto sentimentale sia trascurato, ma è evidente che alcune decisioni dovranno essere privilegiate e sostenute entro fine maggio. E per restare in tema, posso anticiparti che presto ci saranno delle svolte interessanti.

Oroscopo della Bilancia

Questo momento è particolarmente rilevante per i nati sotto il segno della Bilancia. Grazie a Venere in una posizione favorevole, è possibile esprimersi liberamente. Non mancherà chi obietterà che vive uno stato di nervosismo o è in un periodo di crisi, ma è proprio ora, finalmente, che si stanno portando alla luce questioni che da mesi si portavano dentro. A mio avviso, questo può trasformarsi in qualcosa di positivo, perché non è salutare coltivare continuamente sentimenti di risentimento e pensieri negativi. È naturale sentirsi frustrati se si ritiene che gli altri non stiano rispettando i propri doveri. Quindi, è evidente che avete bisogno di maggiore trasparenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nel caso di dissidi amorosi, ti esorto a non spingere troppo lontano il limite, perché avremmo giornate simili a quelle odierne, con una Venere irrequieta e una Luna leggermente inusuale, durante le quali le tensioni non scorreranno facilmente via. Tuttavia, se qualcuno si fa avanti, hai la possibilità di essere più aperto. Questo panorama astrale è di particolare rilevanza, in particolare a partire dalla fine del mese. Per coloro che sono soli, potrebbe persino esserci una possibilità di un riaccendersi di vecchie passioni.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, in questo periodo siete pieni di energia e di entusiasmo, con un desiderio incontenibile di realizzare grandi progetti e godere a pieno della vita. È difficile che qualcuno riesca a rallentare il vostro ritmo. Potrebbero esserci un po’ di contrattempi nel settore lavorativo che potrebbero infastidirvi, ma tutto è momentaneo. Sul fronte sentimentale, se vi trovate ad oscillare tra due situazioni sentimentali, è arrivato il momento di fare luce. Prevedo che sarete particolarmente agitati verso la fine del mese di marzo, con l’arrivo di nuove persone nella vostra vita.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono due giorni che spiccano nel tuo panorama. La tua grandezza risiede nelle tue decisioni; anche se sei notoriamente cauto quando si tratta di intraprendere nuove avventure, specialmente se la strada non è chiara. Se ci sono state recenti delusioni, non è colpa tua. Potresti aver interagito con persone poco fidate. Hai una visione del domani molto ampia e dovresti stare fedele ai tuoi ideali. Ti metto in guardia: la prossima domenica sarà particolarmente significativa. Per quanto concerne la sfera affettiva, un amore che sarà riconosciuto e premiato sta arrivando.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la presenza di Venere nel tuo segno può portarti sensazioni uniche, concedendoti la libertà di amare senza riserve. Non è un periodo di attesa, ma di azione. È come se gli Acquari nati in questo periodo siano non solo pronti a prendere l’iniziativa, ma anche a fare scelte decisive riguardanti il futuro prossimo. L’amore potrebbe svolgere un ruolo chiave in questo frangente, potrebbe infatti essere il momento giusto per dare spazio a questo sentimento. Tuttavia, con Giove in posizione avversa e con le stelle mostrandosi particolarmente ardue, consiglio di non mettere troppo sotto sforzo il tuo fisico. Cerca dunque di organizzare eventi che non siano eccessivamente affaticanti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, se ricoprite una posizione in un’azienda, non esitate a presentare un’istanza: questo sarà come un vento favorevole che vi spingerà lontano. Se avete un contratto da firmare, cercate di concludere tutto entro maggio. E poi, non dimentichiamoci del meraviglioso evento in arrivo: Venere entrerà nel vostro segno in breve. Non è detto che l’arrivo di Venere vi farà scoprire l’amore in modo automatico, ma di certo vi renderà più propensi al perdono e a riavvicinarvi attivamente alle persone. Allora, non dubitate, ma piuttosto osservate: anche se il vostro cuore ha subito ingiustizie negli ultimi tempi, sono certo che sarete pronti a riaprirvi. La situazione è particolarmente significativa per quelli di voi che stanno vivendo una storia d’amore e cercano di capire dove essa potrebbe portare. In ogni caso, vi aspettano emozioni intense, con un segno molto romantico entro la fine del mese. Valutate le proposte che vi verranno fatte in tutti i campi della vostra vita.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.