In queste ore, Greta Rossetti ha avuto un momento di confronto con Sergio D’Ottavi all’interno della casa del Grande Fratello, durante il quale ha manifestato la sua volontà di uscire dalla casa. La giovane si è mostrata piuttosto spazientita dall’essere “rinchiusa” nell’abitazione di cinecittà. Le sue parole, però, hanno generato una certa indignazione sul web.

Lo sfogo di Greta Rossetti che indigna il pubblico del GF

I concorrenti del Grande Fratello sono comunque delle persone privilegiate, in quanto hanno la possibilità di lavorare, pur non facendo assolutamente nulla di particolarmente faticoso. Proprio per tale ragione, nel momento in cui si assiste a delle lagne sterili, l’ira del web cresce in maniera esponenziale.

Ebbene, in queste ore è stata proprio Greta Rossetti ad avere uno sfogo a tal riguardo. Parlando con Sergio D’Ottavi, infatti, la ragazza ha ammesso di essere davvero stanca di stare nella casa, in quanto non vede l’ora di uscire e di tornare alla sua vita. Le manca lo stare all’aria aperta, l’andare in auto, in poche parole, il viversi la sua vita in totale libertà.

Fammi capire Greta vuoi essere libera la porta è aperta puoi andare , non scordatevi che voi venite strapagati mentre le persone si alzano la mattina presto per andare a lavorare e farsi il culo #GrandeFratello pic.twitter.com/ioLYWUAmH4 — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) March 4, 2024

La richiesta dei telespettatori a Sergio D’Ottavi

La “sofferenza” mostrata da Greta, però, ha creato molto sgomento sul web. In tanti, infatti, le hanno voluto ricordare che lei, così come tutti gli altri concorrenti del GF, sono pagati lautamente per trascorrere il loro tempo all’interno della casa a fare il nulla. Fuori, invece, ci sono tante persone che pur di guadagnare qualche soldo devono lavorare duramente.

Questa lagna, dunque, ha creato molto sgomento nel pubblico da casa, ma non è tutto. In tanti si sono scagliati anche contro Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo, infatti, prima di legarsi a Greta, era molto più divertente e giocoso. A tal riguardo, sono stati condivisi dei video risalenti ad un po’ di tempo fa, quando il ragazzo ballava e si divertiva insieme a Stefano Miele e Beatrice Luzzi. In tanti hanno invitato il ragazzo a tornare quello che era un tempo, e a liberarsi di questo legame morboso con la Rossetti, che non sta facendo altro che incupirlo.