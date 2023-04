Il finale della terza stagione di Mare Fuori ha lasciato i fan della serie con il fiato sospeso. L’ultima scena, infatti, vede come protagonisti Carmine, Rosa e Salvatore Ricci. Poi si sente un colpo di pistola, senza vedere chi l’avesse esploso e a chi fosse rivolto. In molti hanno pensato che a sparare quel colpo sia un quarto personaggio. Ma sarà davvero così? Il regista ha fatto delle confessioni.

L’indizio svelato dal regista di Mare Fuori sul finale della terza stagione

Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, ha fatto delle confessioni molto interessanti che riguardano il finale della terza stagione della serie tv. A tal riguardo, nel rispondere ad una domanda di un fan su Instagram, il protagonista ha svelato un indizio che riguarda l’ultima scena dell’ultima puntata della stagione.

Nello specifico, il fan in questione gli ha chiesto se potesse essere plausibile l’idea della presenza di un quarto protagonista presente in quella scena. Ebbene, il regista non ha risposto in maniera esplicita, tuttavia, ha posto l’accento su una questione inerente la luce. In particolare, ha detto che la luce ha sempre una direzione. A cosa si starà riferendo?