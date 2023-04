Sono passate ancora pochissime settimane da quando il Grande Fratello Vip 7 si è chiuso con la vittoria della modella triestina Nikita Pelizon. Nonostante le luci della casa si siano spente da poco tempo, già si parla della prossima edizione del reality che dovrebbe partire a settembre 2023, subito dopo l’estate come da tradizione. In queste ultime ore però si stanno susseguendo diverse indiscrezioni rispetto a quello che sarà il prossimo GF. Una su tutte? Un vero e proprio ritorno alle origini per il programma tv. Andiamo a vedere che cosa sappiamo e che cosa ne sta venendo fuori.

Il Grande Fratello rinuncia ai vip e torna alle persone comuni?

A lanciare la notizia è stato Dagospia. Si legge che per la prossima edizione del reality ci saranno dei cambiamenti e delle rivoluzioni che sembrano portarci indietro nel tempo. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbero entrare persone comuni, i cosiddetti NIP. Da qui pare molto chiaro che si starebbe rinunciando alla versione vip del programma condotto da Alfonso Signorini. In effetti, già da diverso tempo, i personaggi presenti al GF Vip destavano polemiche perché non considerati molto famosi come da titolo della trasmissione.

A questo scoop si sono aggiunte anche le parole di Davide Maggio che ha approfondito la notizia svelando che qualche vip nella casa ci sarà comunque. A quanto pare si starebbe pensando a pochi nomi, circa quattro, ma di alto profilo, quindi delle effettive celebrità. Vip di cui al momento chiaramente non si conoscono le identità perché si tratta ancora di indiscrezioni.

Il GF torna ai nip: cambia anche la durata e la messa in onda

I concorrenti non dovrebbero essere l’unica novità. Sembra che la prossima edizione durerà circa tre mesi, al massimo quattro. Dunque ci toccherà scordarci di stare in compagnia degli inquilini per quasi sette mesi, come è successo per quest’ultima stagione vinta da Nikita. Inoltre, anche gli appuntamenti con le prime serate potrebbero variare. Il doppio appuntamento settimanale potrebbe essere ridotto o addirittura eliminato del tutto. Le due puntate per settimana potrebbero arrivare a gioco avviato, dunque dopo che i concorrenti inizieranno a partecipare alle varie dinamiche.

Intanto, dopo la notizia della papabile partecipazione di nip al Grande Fratello, sui social si stanno scatenando i commenti dei fan del reality. Ed è pieno zeppo di persone comuni che si dicono già pronte ad affrontare il casting per poter entrare a far parte della casa più spiata d’Italia. Sarà davvero così la prossima edizione del GF? Ovviamente noi vi terremo aggiornati sulle prossime novità.