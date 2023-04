La seconda puntata de Il Patriarca è in arrivo e promette di regalare emozioni forti ai suoi spettatori. Venerdì 21 aprile, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, scopriremo come si evolveranno le vicende che coinvolgono Nemo, il protagonista, e gli altri personaggi.

Anticipazioni e Trame della Seconda Puntata

Nemici in Agguato

Nemo si troverà a fronteggiare due temibili nemici: da un lato, il Tigre, un boss senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini al Patriarca, dall’altro, Monterosso, l’ispettore che vuole incastrarlo per l’omicidio di Buscemi. Queste due figure rappresentano un pericolo costante per il protagonista, e la tensione tra loro sarà palpabile.

Intrighi e Segreti tra i Personaggi

Nel frattempo, Lara si avvicina a Malcolm, il nuovo contabile di Nemo. Ma Malcolm nasconde un segreto che potrebbe avere ripercussioni importanti nella storia. Inoltre, Carlo, con l’aiuto della madre Serena, cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Riuscirà a guadagnarsi la fiducia del Patriarca?

Amori e Tradimenti

Mario, desideroso di prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea, corteggia Nina per convincerla a sposarlo. Ma la sua compagna Elisa gli riserva una sorpresa inaspettata, che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Non perdere la seconda puntata de Il Patriarca per scoprire come si evolveranno queste vicende avvincenti e quali sorprese ci riserveranno i personaggi. Ricorda, l’appuntamento è per venerdì 21 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Segui le nostre anticipazioni per non perderti neanche un dettaglio di questa imperdibile serie tv!