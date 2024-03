Perla Vatiero ha pubblicato in queste ore il suo primo post sui social dopo la vittoria del Grande Fratello. La ragazza è ancora molto frastornata, sta di fatto che ci ha messo un po’ di tempo prima di parlare con i suoi fan. Ad ogni modo, ora ha trovato il tempo ed il modo di farlo. Ecco cosa ha detto.

Ecco il primo post di Perla Vatiero dopo il GF

Una volta chiusi i battenti del Grande Fratello, tutti i concorrenti hanno iniziato a tornare sui social più attivi che mai. Perla Vatiero, invece, non è stata molto attiva in questi giorni, sta di fatto che solo oggi ha condiviso il suo primo post. In esso, la giovane ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata e votata affinché vincesse questo reality show.

Successivamente, poi, Perla ha voluto fare una dedica a Mirko Brunetti. Nello specifico, ha detto che l’amore vero sia un qualcosa di immortale, che fa dei giri immensi, ma alla fine ritorna. Questo è proprio ciò che è accaduto a lei e a Mirko. In seguito, poi, la Vatiero ha voluto fare una sorta di elogio a se stessa.

Finalmente la quotidianità con Mirko

Nel corso del post in questione, Perla Vatiero ha ammesso di essere molto fiera della persona che è diventata. Adesso ha finalmente ritrovato se stessa, e si sente assolutamente in pace con il mondo. Ora non vede l’ora di scoprire che cosa la vita ha in sebo per lei. Nel frattempo, poi, sia lei sia Mirko Brunetti stanno pubblicando dei contenuti in cui stanno mostrando un po’ di vita vera e di quotidianità.

Proprio in queste ore, ad esempio, la giovane ha condiviso una Instagram Storie all’interno in cui è presente una foto di lei e Mirko in auto, intenti a viversi la normalità. Entrambi hanno manifestato la volontà di stare un po’ lontani dai riflettori e di viversi nella privacy la loro relazione. Ci riusciranno?