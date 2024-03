Anita Olivieri ha aperto la box delle domande su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità di diversi fan, affrontando anche argomenti particolarmente spinosi. Tra di essi, ad esempio, la ragazza ha parlato del flirt che avrebbe avuto con un autore del Grande Fratello, ma non solo. Ecco tutto quello che ha rivelato.

La replica di Anita Olivieri al flirt con un autore del GF e novità sul rapporto con Garibaldi

Durante una chiacchierata con i fan, che è iniziata ieri sera con la box delle domande e sta proseguendo anche oggi, Anita Olivieri ha svelato diversi “arcani”. La ragazza, infatti, ha risposto al quesito di un suo follower il quale le ha chiesto quale fosse il “segreto” per pare il GF. Ebbene, la protagonista, con fare decisamente ironico, ha detto che bisogna avere un flirt con un autore, avere una madre che stia con un dipendente Mediaset e far vedere le “tettine” al regista. Queste sono tutte cose di cui è stata accusata Anita. Mediante questo post ironico, dunque, la ragazza ha smentito tutto, in effetti non avrebbe potuto fare altrimenti.

Successivamente, poi, ha parlato anche del rapporto con Giuseppe Garibaldi. In tanti si sono chiesti se i due avrebbero deciso di proseguire la loro amicizia anche fuori dal GF. Ebbene, a tal proposito, Anita ha detto di continuare a vedere e sentire Giuseppe, sta di fatto che i due si stanno anche accordando per far in modo che la Olivieri vada a trovare Garibaldi nella sua città. La protagonista, però, ci ha anche tenuto a precisare che, adesso, ha intenzione di viversi questo rapporto in pace, senza l’ingerenza di persone e di pettegolezzi.

Cosa è accaduto davvero con Perla Vatiero e confessione su Alessio Falsone

Proprio a proposito di pettegolezzi, Anita Olivieri ha replicato anche alla faccenda del follow tolto a Perla Vatiero. La ragazza ha svelato che lei e l’ex coinquilina non si erano neppure rese conto di tutto questo caos scoppiato sul web, sta di fatto che si sono sentite e si sono fatte una grande risata. Le due, infatti, non si seguono ancora, pertanto, nessuno ha fatto un torto a nessuno, anzi. Anita ha ammesso di essere stata felicissima per la vittoria di Perla. Se avesse potuto scegliere avrebbe fatto vincere un veterano, ma dato che all’ultimo fosse arrivata solo Beatrice Luzzi, per ovvi motivi, ha fatto il tifo per la sua rivale.

Per quanto riguarda la storia con Alessio Falsone, i due stanno trascorrendo tutto il tempo insieme. Tra cene romantiche e divertenti, serate con amici e giornate trascorse in giro per la città e a rilasciare interviste, i due si stanno godendo questo momento di gioia. In merito alla cosa che più ha colpito Anita di Alessio, a quanto pare è il suo aspetto esteriore da “cattivo ragazzo”.