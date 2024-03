I veterani della casa del Grande Fratello hanno deciso di riunirsi in piscina per dare luogo ad una sorta di “rito” durante il quale ciascuno avrebbe detto qualcosa di positivo sui propri coinquilini. A questo evento, però, Giuseppe Garibaldi non ha voluto partecipare, reputando la cosa davvero assurda e ridicola. Della stessa idea è stata anche Anita Olivieri. Quest’ultima, però, alla fine vi ha partecipato, tuttavia, ha detto delle cose davvero molto forti.

Il rifiuto di Giuseppe Garibaldi verso i veterani del GF

Giuseppe Garibaldi non ha voluto prendere parte ad un incontro fatto dai concorrenti veterani del Grande Fratello, nel quale tutti avrebbero espresso dei pensieri belli sui propri coinquilini con cui vivono in casa da sei mesi. Il barman, però, ha reputato il tutto davvero ridicolo. Considerando le ultime vicende che ci sono state in casa, i litigi e tante altre cose, infatti, il giovane ha ritenuto opportuno disertare l’invito.

Massimiliano Varrese ha provato a parlargli e a convincerlo a partecipare. Giuseppe, però, si è sfogato con Sergio D’Ottavi ed ha detto di non sentire nel suo cuore di voler compiere questo gesto. Se l’avesse fatto, infatti, sarebbe stato falso. Sergio gli ha consigliato di seguire il suo istinto e di sentirsi libero di fare come meglio credesse. Garibaldi, così, non ha partecipato.

Le dure parole di Anita Olivieri

Successivamente, Anita Olivieri è andata a parlare con Giuseppe, e si è detta assolutamente d’accordo con la sua posizione. Anche lei, infatti, reputa del tutto assurdo questo rito. La giovane ha adoperato delle parole davvero forti, sta di fatto che ha definito questo evento quasi come se fosse una setta. La concorrente ha detto di aver avuto la percezione di fare delle cose da sciamane e streghe.

In un secondo momento, poi, si è sfogata con Alessio Falsone, a cui ha detto che preferirebbe sparire piuttosto che fare l’incontro in piscina con tutti i veterani. La giovane ha paragonato il tutto a dei riti voodoo. Malgrado tutte le cose brutte dette, però, la giovane ha deciso comunque di prendere parte a questo evento così bizzarro, contrariamente a Giuseppe.

Anita: “ I capelli non me li bagno perché ti giuro mi sembra una roba da SETTA, non mi piace. Mia nonna ste cose le fa con le sciamane e le streghe.” MA QUESTA È FUORI! #grandefratello pic.twitter.com/4U9He9ZC6w — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 11, 2024