Nella Casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha deciso di cambiare look e ha dato fiducia a Beatrice Luzzi per un taglio di capelli. Tuttavia, il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Abbiamo assistito impotenti a un makeover che non gli ha reso giustizia. Come può un’intuizione trasformarsi in un disastro di stile?

La bellezza è soggettiva, ma il taglio di Rosy Chin?

Beatrice Luzzi ha scelto di dare una “spuntatina” ai capelli di una sua compagna di avventura. La “vittima” volontaria è stata Rosy Chin, che da quando è entrata nel reality non ha mai avuto l’opportunità di visitare un parrucchiere vero e proprio. Dopo sei mesi trascorsi all’interno della Casa, i capelli di Rosy Chin avevano bisogno di una sistemata. Beatrice Luzzi, nel tentativo di rimediare alle doppie punte di Rosy, ha infatti tagliato i suoi capelli ma il risultato è dei peggiori, basta vedere il risultato.

adesso mi spiegate perché rosy chin si è fatta tagliare i capelli in questo modo perché io ho le lacrime agli occhi da 10 minuti pic.twitter.com/O0fA4exrGH — 𝟕 (@svndipiity) March 8, 2024

Il risultato ottenuto ha richiamato un episodio simile che coinvolse Francesca Cipriani un paio di anni fa, quando, dopo una decolorazione fatta da Manila Nazzaro, uscì con i capelli di colore verde. Il taglio di Rosy Chin attualmente si commenta da solo e soprattutto sui social. Diverse persone hanno notato che una volta fuori dalla Casa, Rosy dovrà rivolgersi a un professionista del settore per sistemare l’errore. Attualmente nella Casa del Grande Fratello si trova un’esperta del settore, Simona Tagli. Tuttavia, nonostante sia una professionista della coiffure, Rosy Chin ha un rapporto difficile con lei e probabilmente non le chiederà aiuto per sistemare il suo taglio di capelli.