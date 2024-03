I concorrenti veterani del Grande Fratello sono rinchiusi all’interno della casa da quasi sei mesi. Naturalmente, questo comporta il dover fare delle rinunce, anche dal punto di vista intimo e fisico. Ebbene, Rosy Chin ha avuto un momento di sfogo con alcuni coinquilini, sta di fatto che ha fatto delle confessioni davvero bollenti.

Le confessioni bollenti di Rosy Chin al GF

Rosy Chin è stata incontenibile al Grande Fratello. La cuoca, infatti, durante una conversazione con Alessio Falsone e Federico Massaro, ha fatto delle confessioni molto intime. La donna ha iniziato ad intavolare un discorso incentrato sull’importanza che lei ha sempre dato alla sfera sessuale. Secondo il suo punto di vista, infatti, fare l’amore è una cosa assolutamente essenziale e vitale.

Adesso sono sei mesi che lei non ha rapporti intimi, e questa è una cosa che le sta generando tantissima frustrazione e malessere. La protagonista infatti, è arrivata ad ammettere che questo la condiziona molto anche nelle azioni quotidiane, sta di fatto che ha ammesso che attualmente si sente totalmente spenta e morta.

Gli autori non censurano, e la discussione degenera

Alessio e Federico non hanno potuto fare a meno di trovarsi d’accordo con la coinquilina, sta di fatto che hanno ammesso di sentirsi esattamente come lei, anche se loro sono in casa da meno tempo, specie Falsone. Ad ogni modo, come se non bastasse la piega presa dal discorso, Alessio ha aggiunto anche altri dettagli inerenti la sua vita sessuale.

Il concorrente, infatti, ha detto che sono circa 7/8 anni che non ha rapporti regolari per un mese intero. Nella maggior parte dei casi sono sempre stati sporadici, non essendo fidanzato da un po’. Rosy, poi, ha chiosato dicendo di avere una grande voglia di fare l’amore. I loro discorsi, ovviamente, hanno generato un certo sgomento sul web. In tanti, però, si sono chiesti per quale motivo la regia del GF abbia deciso di mandare in onda tutto, senza censurare qualche parte un po’ più piccante.