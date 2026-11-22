Oggi, domenica 22 novembre, va in onda una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera. Francesca Fialdini conduce su Rai 1 dalle 17.20 il programma di interviste, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time con Endemol Shine Italy. In studio ci sono cinque ospiti, tra sport, teatro e cinema.

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Cinque ospiti tra sport, teatro e cinema

Gli ospiti arrivano da percorsi e progetti diversi. Da Ballando con le Stelle passa nello studio di Fialdini Alessandro Matri, ex calciatore e attaccante, oggi tra i protagonisti del sabato sera di Rai 1. Con lui Barbara Foria, attrice, comica e conduttrice, impegnata nel tour teatrale con lo spettacolo Basta un Filo di Rossetto. Terza ospite è Chiara Francini, che alla recitazione affianca la scrittura: ogni sabato la si vede su Rai 3 nel cast di L’Elefante e da poco ha pubblicato il suo primo saggio, La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti. Chi non riesce a seguire la diretta può recuperare la puntata in streaming e on demand su RaiPlay.

Matri, dal campo al palco di Ballando

Prima della televisione, l’ex attaccante ha vestito le maglie di Milan, Fiorentina, Lazio e Juventus, alcune delle squadre più prestigiose della Serie A. Poi è arrivata la carriera televisiva, in un certo senso sulla scia della moglie Federica Nargi. Nel programma di Rai 1 balla in coppia con Giada Lini.

Accorsi e Puccini, di nuovo insieme sullo schermo

Sul divano di Fialdini siedono anche Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, di nuovo insieme ne Il rumore delle cose nuove, ultimo film di Paolo Genovese, nelle sale dal 12 novembre e tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista. I due attori tornano in coppia davanti alla macchina da presa a 16 anni di distanza da Baciami ancora.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI