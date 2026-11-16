Il game show globale di MrBeast ha una data: Beast Games: World Champions, la terza stagione, arriva su Prime Video mercoledì 16 dicembre 2026. L’annuncio, insieme al primo teaser, è stato dato domenica 15 novembre dal TwitchCon di San Diego.

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Un debutto in tre episodi, poi due a settimana

Chi segue il programma non dovrà aspettare una puntata alla volta per cominciare: al lancio saranno disponibili tre episodi tutti insieme, poi il ritmo passa a due appuntamenti a settimana fino al gran finale, in onda mercoledì 13 gennaio 2027. La serie si vedrà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori del mondo.

Da 196 nazioni alla caccia di 5 milioni di dollari

La nuova stagione allarga ancora il campo: MrBeast riunisce concorrenti da ogni angolo del pianeta, ognuno in rappresentanza del proprio Paese, che si contendono un montepremi da 5.000.000 di dollari. Forza, abilità e strategia portano i giocatori al limite, mentre offerte, tradimenti e colpi di scena mostrano fin dove sono disposti a spingersi. Alla fine ne resterà uno solo, con il titolo di campione del mondo. Nel primo filmato si intravedono il Colosseo, uno stadio con decine di migliaia di spettatori dal vivo e alcune delle prove inedite.

Jimmy Donaldson, in arte MrBeast, torna a condurre e firma anche la produzione esecutiva. Tyler Conklin, co-creatore del format con Donaldson, resta alla regia e alla produzione esecutiva insieme a Michael H. Miller, Rob Buchta, Chris Keiper, Josh Kulic, Michael Cruz e Jeff Housenbold.

La sfida dal vivo al TwitchCon

A San Diego la presentazione ha avuto anche una parte giocata: sul palco del Glitch Theater, durante la sessione “Prime Video Presents Beast Games Live!”, il pubblico ha assistito a una prova dal vivo che replicava alcune delle sfide della nuova stagione. L’evento è stato condotto da Jeff Allen, vincitore della prima edizione, che ha composto le squadre abbinando persone presenti in sala a sei creator di Twitch. Una delle formazioni in campo ha poi conquistato il titolo di campionessa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI