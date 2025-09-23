L’attesa è finita. Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo per l’inizio della cruciale trasferta asiatica, debuttando come testa di serie numero 2 e finalista della scorsa edizione al China Open. Il primo ostacolo sul suo cammino è il croato Marin Cilic, ex campione Slam e avversario di grande esperienza, in un match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Per Sinner, l’obiettivo è iniziare con il piede giusto una parte di stagione fondamentale, in cui difende molti punti.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario di inizio della partita e dove vedere il match di Pechino tra Sinner e Cilic in televisione e in streaming.

Quando gioca Sinner contro Cilic a Pechino

Jannik Sinner scenderà in campo contro il croato Marin Cilic per il suo match d’esordio giovedì 25 o venerdì 26 settembre. L’orario preciso non è ancora stato ufficializzato, ma ci si può aspettare che, in quanto partita di cartello, venga programmata in una fascia oraria di rilievo, ipoteticamente non prima delle 14:00 (ora italiana). L’ordine di gioco definitivo, come da prassi, sarà comunicato dagli organizzatori del torneo nella giornata precedente al match.

Dove vedere Sinner-Cilic in TV

Il primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Sinner e Cilic sarà trasmesso in diretta TV su due canali: SuperTennis!, visibile in chiaro al canale 64 del digitale terrestre, e Sky Sport Tennis, al canale 205 per gli abbonati Sky.

Per non perderti nemmeno un minuto della sfida e di tutto il grande tennis del circuito ATP, puoi abbonarti a Sky con il pacchetto Sport oppure attivare il pass Sport di NOW.

Questo incontro non è un inedito assoluto. L’unico precedente tra i due risale ai quarti di finale della Coppa Davis 2021, quando un giovanissimo Sinner si impose in tre set (3-6, 7-6, 6-3), dimostrando grande carattere dopo aver perso il primo parziale.

Oggi i ruoli sono diversi: Sinner, attuale numero 2 del mondo, è il favorito d’obbligo. Cilic, pur vantando un titolo US Open in bacheca, dopo un lungo periodo di difficoltà è in fase di netta risalita, come dimostra la recente vittoria nel torneo di Hangzhou. Proprio per questo, l’esperienza e la ritrovata fiducia del croato lo rendono un avversario da non sottovalutare.

Dove vedere Sinner-Cilic in streaming

Per chi preferisce seguire il match in streaming, ci sono diverse opzioni. La partita sarà visibile gratuitamente sul sito supertennis.tv e tramite l’app SuperTenniX (previa registrazione). Per gli abbonati Sky, l’incontro sarà disponibile su Sky Go. In alternativa, è possibile acquistare il pass Sport di NOW, che include la visione di tutti i canali Sky Sport.