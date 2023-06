Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata di lunedì 5 giugno dell’Isola dei Famosi 2023 vede a rischio eliminazione due concorrenti: Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci.

Il meno votato dovrà lasciare l’isola principale del reality show di Canale 5 per trasferirsi sulla nuova ultima spiaggia in completa solitudine, dopo la decisione dell’ultima eliminata Corinne Clery di far rientro immediatamente in Italia. A seguire i risultati dei sondaggi online dei portali Forumfree e RealityHouse.

Isola dei Famosi 2023, eliminato 5 giugno: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata di lunedì 5 giugno dell’Isola dei Famosi vedono Fabio Ricci a rischio eliminazione. Il cantante dei Jalisse è il naufrago meno votato sia nel sondaggio di Forumfree che in quello di RealityHouse. Nel momento in cui vi scriviamo, il sondaggio specifico sul televoto di lunedì prossimo è stato pubblicato soltanto su Forumfree, ma da un altro sondaggio lanciato all’interno del forum di RealityHouse è facile intuire come Fabio sia nettamente in ritardo rispetto a Nathaly Caldonazzo.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: lunedì 5 giugno

Sondaggio Forumfree – Fabio o Nathaly: chi vuoi salvare?

Nathaly Caldonazzo: 63,16%

Fabio Ricci: 36,84%

Sondaggio RealityHouse – Fabio o Nathaly: chi vuoi salvare?

Nathaly Caldonazzo: 62%

Fabio Ricci: 38%

Sondaggio RealityHouse – Chi volete in finale?

Helena Prestes: 41%

Nathaly Caldonazzo: 39%

Cristina Scuccia: 29%

Pamela Camassa: 28%

Alessandra Drusian: 17%

Marco Mazzoli: 17%

Corinne Clery: 13%

Luca Vetrone: 11%

Fabio Ricci: 9%

Andrea Lo Cicero: 8%

Gianmaria Sainato: 6%

Nathaly Caldonazzo spopola sui social

I risultati dei sondaggi non sono di certo una sorpresa, dato che fin dall’inizio dell’Isola dei Famosi il nome di Nathaly Caldonazzo è sempre stato tra quelli più popolari. Agli utenti del web piace il carattere schietto e sincero della naufraga, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma l’Isola non è il GF, o meglio il televoto dell’Isola dei Famosi sembra seguire dinamiche diverse rispetto a quelle del GF VIP.

È già capitato infatti che i sondaggi fossero dominato da un concorrente, mentre il televoto proclamasse vincitore un altro naufrago. Il caso delle ultime nomination è eclatante: Marco Mazzoli era dato a rischio eliminazione insieme a Luca Vetrone, ma alla fine Marco ha trionfato con oltre il 50% delle preferenze. Detto questo, Fabio Ricci non parte già battuto, anzi, se pensiamo al suo successo a sorpresa un paio di settimane fa contro Pamela Camassa. È lui l’outsider per la vittoria finale dell’Isola dei Famosi di quest’anno?

A noi non resta che darvi appuntamento alla puntata di lunedì 5 giugno, quando si conoscerà l’esito del televoto che vede per protagonisti Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci.

