Nel burrascoso mondo dei reality show, non è raro che la linea tra finzione e realtà si offuschi. Un esempio perfetto di questo è il Grande Fratello Vip 7, che ha visto una presunta storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ma era tutto vero o solo una messa in scena? Andiamo a fondo della questione.

Cos’è successo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?

Il Grande Fratello Vip 7 ha alimentato voci di una possibile relazione tra Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e l’erede Ginevra Lamborghini. Nonostante Ginevra fosse stata eliminata dal gioco per il caso Marco Bellavia, Alfonso Signorini ha continuato a tenere alta la narrazione di una loro possibile relazione, con entrambi che non hanno evitato di scambiarsi parole dolci e tenere.

Una trama creata per visibilità?

Molti spettatori e fan del Grande Fratello Vip hanno ipotizzato che l’intera questione fosse stata orchestrata più per attirare l’attenzione che per altro. Questa teoria ha guadagnato credito quando The Pipol Gossip ha postato un video dell’attuale fidanzato di Ginevra, nel quale l’uomo rivela che Ginevra non era single, mettendo in discussione la presunta storia d’amore tra lei e Antonino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Nel video, l’attuale fidanzato di Ginevra afferma:

“Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!“.

Se ciò fosse vero, l’intera narrazione della relazione tra Ginevra e Antonino sarebbe un inganno, una trovata per il reality che ha ingannato sia i partecipanti che gli spettatori.