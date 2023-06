In queste ore, Ida Platano è diventata un fiume in piena sui social. Tutto è cominciato nel momento in cui un hater ha detto delle cose molto pesanti su suo figlio Samuele. La donna, chiaramente, si è sentita profondamente ferita, al punto da arrivare a ricorrere a vie legali. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La furia di Ida Platano contro un hater che ha attaccato suo figlio

Nel corso della giornata di ieri, Ida Platano si è duramente sfogata su Instagram in quanto suo figlio è stato gravemente insultato. Un utente di tale social, infatti, lo ha accusato di essere un “basta**o senza padre“. Queste parole, chiaramente, hanno toccato molto l’ex dama di Uomini e Donne, la quale ha deciso di replicare in maniera molto rigida.

La donna si è duramente sfogata in un video ed ha accusato l’autore o l’autrice di tale commento di essere una persona davvero infima. La protagonista, però, ha ammesso che non è finita qui e provvederà a ricorrere per vie legali in modo da punire la persona che si è resa artefice di simili affermazioni.

Ida fa una “minaccia”

Dopo il suo sfogo, poi, Ida Platano ha pubblicato un altro video in cui ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che, invece, la stanno sostenendo e le stanno mostrando tutto il loro affetto in questo momento così particolare. Come se non bastasse, però, la dama ci ha tenuto a precisare che non si fermerà affatto qui.

Dal momento che è stato toccato suo figlio, la cosa più preziosa che ha, adesso è intenzionata a fare di tutto per scovare il colpevole o la colpevole e fargliela pagare. A tal riguardo, ha detto di avere intenzione di far mangiare “i sorci verdi” a tale individuo. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.