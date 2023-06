Su Real Time sta per arrivare un nuovo programma tv e a condurlo sarà un personaggio dello spettacolo particolarmente noto. Si tratta di una donna che è stata apprezzata soprattutto per via del percorso fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Chi è l’ex vippona in questione? Stefania Orlando. Sarà proprio lei a sbarcare sulla rete per condurre un nuovo format. Ma cerchiamo di capire meglio di che trasmissione si tratta, c’è già un titolo che sta circolando…

Stefania Orlando conduce Sort your life – Ogni cosa al suo posto

Il programma di Real Time si chiama Sort your life – Ogni cosa al suo posto. Andrà in onda a breve, a partire dal 14 giugno 2023, giorno in cui è prevista la primissima puntata di debutto, in prima serata sul canale 31.

Di cosa tratterà? Lo scopo sarà quello di fare un po’ decluttering, ovvero eliminare dalle case degli oggetti che sono di troppo, magari inutili oppure del tutto inutilizzati. Gli oggetti che saranno eliminati dalle abitazioni delle persone che parteciperanno al format, saranno tutti raccolti e radunati all’interno di un magazzino.

A quel punto chi vive in quella casa potrà decidere che cosa tenere e che cosa eliminare in modo definitivo. Nella prima puntata di debutto di Sort your life – Ogni cosa al suo posto, la casa protagonista sarà appartenente ad una famiglia di Figino, vicino Como.

Possiamo dirvi che Stefania Orlando sarà alla conduzione ma non sarà sola. La presentatrice sarà infatti affiancata da un team di esperti in materia, pronti ad aiutare i partecipanti a mettere in ordine le loro case. Ci sarà Mariapaola che da vent’anni fa la formazione e sceglie il personale domestico. Ci sarà Elena, una professional organizer ed, infine, Rulof. Lui è un inventore che ha come stile di vita il riciclo.