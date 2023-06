La notizia relativa la fine del rapporto tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini è diventata virale sul web. In molti stanno commentando l’accaduto e stanno dicendo la loro personale opinione sulla faccenda. Tra queste persone c’è anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha preso parte al trono di Nicole. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

La rottura tra Nicole e Carlo crea ancora scompiglio

Nicole Santinelli e Carlo Mancini si sono lasciati a distanza di pochissimo tempo dalla scelta. La notizia ha generato molto clamore, specie per il modo in cui il tutto si è verificato. Inizialmente, infatti, i due sembravano essersi lasciati in ottimi rapporti. In seguito, però, Nicole ha pubblicato dei contenuti contenenti delle stoccate contro Carlo e la sua scarsa sincerità. Ad ogni modo, sulla faccenda è intervenuto anche un ex corteggiatore del programma.

La persona in questione è Cristian Di Carlo, un corteggiatore di Nicole, il quale è andato via nel momento in cui scoppiò il “bigliettino gate” con Andrea Foriglio. Ad ogni modo, il ragazzo si è detto particolarmente basito dal modo in cui i due ragazzi hanno affrontato la faccenda. Il suo sfogo è andato, principalmente, contro Carlo.

Ex corteggiatore di Uomini e Donne lancia stoccate

Secondo il punto di vista di Cristian Di Carlo, infatti, Carlo Mancini si sarebbe comportato in maniera davvero infantile nel raccontare di essere stato lasciato da Nicole Santinelli mediante una diretta-sfogo su Instagram. Proprio per tale ragione, ha esortato i suoi fan ad “abbatterlo” nel caso in cui dovesse fare una diretta social per annunciare di essere stato lasciato.

Come se non bastasse, poi, il ragazzo ha pubblicato anche un altro post. Nello specifico, ha detto che nella vita l’amor proprio è sempre la cosa più importante. Anche in questo caso non sono stati esplicitati i destinatari delle sue parole, tuttavia, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di intuire che si trattasse di un’altra frecciatina contro Carlo e Nicole.