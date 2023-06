La relazione sentimentale tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è terminata. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, la coppia sembrava più affiatata che mai, ma la situazione ha preso una svolta inaspettata. Nelle ultime ore, la rabbia dell’imprenditore veneto, in seguito a uno sfogo della modella venezuelana, ha dato vita a un durissimo attacco.

Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli: “Quella non sei tu”

Oriana e Daniele non stanno più insieme. La notizia è stata un duro colpo per tutti quei fan che hanno sostenuto la coppia in ogni fase del GF Vip 7. L’ex vippona si è detta davvero provata dalla situazione, mentre l’imprenditore non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro di lei.

Nelle ultime storie su Instagram (adesso non più presenti sulla piattaforma), ha accusato la ragazza di aver messo mi piace ad alcuni commenti contro di lui:

Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. È tua mamma.

Inoltre, stando alle sue parole, il suo intento non era quello di lasciarla. Era convinto di poter recuperare il rapporto, però, lei non gliene ha dato modo. Pensa che voglia solo che gli altri stiano alle sue regole:

La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone.

Daniele Dal Moro senza freni: “Sparire per sempre”

Daniele Dal Moro ha affermato di non aver mai cercato di cambiare il carattere di Oriana. Fin dall’inizio, ha accettato la sua personalità, ma lei non ha fatto lo stesso con lui. A parer suo, l’ex vippona desidera avere accanto un uomo fatto con lo stampino. Inoltre, ha ammesso di aver capito quale ruolo ricopre davvero nel cuore di lei:

Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo uno stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un cog**one. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te! E finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero ora.

Come se non bastasse, l’ha anche criticata per non riuscire ad approcciarsi in modo maturo. Gli sarebbe piaciuto avere un confronto diverso, senza dover essere insultato alle spalle e bloccato su tutti i social network:

Sai qual è la verità. Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di là del risultato come persone grandi. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre.

L’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di avere tanti difetti, ma di non considerarsi uno stupido. Ritiene di essere già stato preso in giro troppe volte e non ha intenzione di proseguire su questa strada:

E sai perché? Perché ti sta bene così? Ho tanti difetti ma non sono stupido. E tu non sei la più furba del villaggio. Mi hai già fregato una volta, non mi freghi di nuovo. Chi salta nel vuoto impara a volare? Ma v*ffanc*lo!

Per il momento, la diretta interessata non ha ancora risposto alle accuse. Visto lo stato d’animo degli ultimi giorni, è difficile che lo faccia. Ad ogni modo, i fan le stanno dimostrando un grande sostegno. Diversa è la posizione dell’ex concorrente veneto che, in una room su Twitter, si è scagliato contro i suoi oppositori perdendo l’appoggio di buona parte del fandom.