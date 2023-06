Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della fine della storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I diretti interessati, però, non sono gli unici ad aver rilasciato dichiarazioni. Anche Alex Belli ha deciso di esporsi sull’argomento. Le sue parole, agli occhi dei fan, non sono apparse affatto gentili.

Alex Belli lascia un like strategico su Oriana e Daniele: lo stupore di una fan

Alex Belli non ha saputo resistere alla tentazione di commentare l’addio tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Inizialmente, si è limitato a lasciare un like a un video su Twitter che lo vede protagonista. In esso, è presente la modella venezuelana che, in occasione della festa di compleanno di Alfonso Signorini, alla quale ha preso parte anche Giulia Salemi, si diverte a interagire con lui, con il conduttore del Grande Fratello Vip e con Delia Duran. Inoltre, nella didascalia, si può leggere una frase che non lascia spazio ai dubbi: “Oriana fregatene, datti all’amore libero“. Queste parole appaiono come un chiaro riferimento al contributo dato dall’ex attore di Centovetrine durante la sesta edizione del reality show di Canale 5.

Una fan, poco dopo, ha espresso tutto il suo stupore per l’accaduto. Probabilmente non si sarebbe mai aspettata una simile presa di posizione da parte dell’ex vippone. Alex non ha esitato a rispondere.

Alex Belli commenta la fine degli Oriele: “Coppie mai esistite”

Alex Belli ha deciso di non ignorare la domanda della sua fan. Al contrario, ha spiegato il motivo per il quale ha lasciato il like al video in questione. Nel rispondere, ha chiamato in causa sia il ruolo dei fandom che quello delle coppie nate durante il reality show di Alfonso Signorini.

A parer suo, ci sono dei problemi in entrambi i contesti. Gli spettatori si intestardiscono nel seguire storie d’amore dalla struttura poco solida e dal futuro incerto, mentre i protagonisti cercando di dare vita a relazioni improbabili solo per attirare l’attenzione e conquistare il favore degli utenti dei social network: