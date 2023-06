La notizia inerente la fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini è, ormai, nota a tutti. Quello che i telespettatori di Uomini e Donne non si aspettavano, però, è l’epilogo che ha preso tutta questa faccenda. In un primo momento sembrava che tra i due vigesse un clima sereno, ma le cose stanno drasticamente cambiando. Ecco cosa è successo.

Carlo Mancini deluso dal comportamento di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli è stata duramente attaccata per la fine della storia con Carlo Mancini. Per difendersi, la ragazza ha pubblicato su Instagram una Storia in cui ha detto di aver sempre agito seguendo il suo cuore. Inoltre, ha alluso al fatto di essersi fidata, per l’ennesima volta, di un ragazzo che, in realtà, si è rivelato tutt’altro.

Carlo Mancini non ha per nulla gradito questo intervento da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, sta di fatto che ha scelto di replicare. Mediante una diretta su Instagram, infatti, ha dichiarato di aver compiuto un gesto molto importante nei riguardi di Nicole, ma di non essere stato ricambiato come avrebbe voluto. Per questo motivo, ha voluto addossare le colpe della fine di questa conoscenza alla ragazza. Ma di quale gesto starà parlando?

Ecco il gesto inatteso fatto da Carlo verso Nicole, che lei ha rifiutato

Nel corso del suo sfogo su Instagram, Carlo Mancini ha dichiarato che, pochi giorni dopo la scelta, fece una proposta molto importante a Nicole Santinelli. In particolare, le disse che sarebbe stato disposto anche a spostare la sua sede di lavoro a Roma, in modo da poter stare accanto a lei e costruire un futuro insieme. Nicole, però, non avrebbe preso molto bene la cosa.

Stando a quanto rivelato da Carlo, infatti, la ragazza gli avrebbe risposto che non fosse il caso di compiere un gesto così estremo ed importante per lei. Questa versione dei fatti, dunque, sembra confermare il fatto che, a causare la fine di questa relazione sia stata unicamente Nicole. Ma sarà davvero questa la verità? Non resta che attendere per vedere se ci sarà un’ulteriore replica da parte della giovane.