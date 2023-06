In Honduras il clima è sempre particolarmente acceso. Ultimamente, all’Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo hanno discusso spesso per poi avere una brevissima tregua. Durante l’ultima puntata, andata in onda in prima serata su Canale 5, i due hanno avuto uno scontro diretto in cui Lo Cicero ha mosso accuse e svelato alcuni retroscena che riguardano da vicino la collega naufraga. Scopriamo cos’è successo e, soprattutto, cosa ha rivelato.

Andrea Lo Cicero: “Telefonate in cui dicevano che Nathaly Caldonazzo è pericolosa”

Già mentre Andrea stava parlando con Corinne Clery, aveva spiegato di aver ricevuto alcune telefonate prima dell’inizio del reality in cui sarebbe stato informato della pericolosità di Nathaly Caldonazzo. Chi ha chiamato lo sportivo ha informato che la concorrente è cattiva, falsa e fa gioco sporco. All’attrice francese, Lo Cicero ha anche detto che se la donna avesse continuato ancora a dire delle cose non vere contro di lui, l’avrebbe distrutta:

Io ho ricevuto telefonate che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione. […] Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se lei continua io dirò solo una parola che la distruggo, sì la distruggo, la distruggo a vita.

Questi avvisi su Caldonazzo però non sarebbero arrivati solo ad Andrea. La stessa Corinne ha detto di essere stata avvisata da alcuni amici. Persone che conoscono bene Nathaly hanno riferito alla Clery alcune cose invitandola a stare attenta. Eppure le due si conoscono da oltre vent’anni, anche se per soli motivi legati al lavoro. Perché effettivamente non sono mai state amiche.

Andrea Lo Cicero contro Nathaly Caldonazzo in diretta: “Si deve vergognare”

Le dichiarazioni di Lo Cicero contro la concorrente sono andate avanti anche durante la diretta in prima serata con Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi ha deciso di mettere i due naufraghi faccia a faccia. Così Andrea si è sfogato contro Nathaly dicendo che lei ha detto che prova schifo nei suoi confronti, a pelle, che è una signora di mezza età e si dovrebbe vergognare. Lo sportivo ha definito Caldonazzo una persona irrispettosa, maleducata ed una arrampicatrice sociale. Secondo lui si schiererebbe con i concorrenti più forti. Non solo. Andrea ha accusato Nathaly di rubare, di fare dei giochetti da adolescente, di comportarsi davvero male tanto da arrivare a simulare dei finti infortuni.