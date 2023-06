Nei giorni passati, tutti i riflettori sono stati puntati su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La fine della loro relazione, accompagnata anche dall’intervento dell’ex calciatore, ha spinto a indagare sulla vita sentimentale della vippona. Si era parlato a lungo della possibile frequentazione tra la donna e Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Ad oggi, una foto inequivocabile confermerebbe il loro rapporto. I due sono stati ritratti insieme durante una lezione di danza tenutasi presso il Due Ponti Sporting Club, a Roma. All’evento hanno partecipato anche Angela Melillo e Milena Miconi, reduce dal Grande Fratello Vip 7.

Per il momento, i diretti interessati non hanno lasciato alcun tipo di dichiarazione, ma ci sarebbero anche altri avvistamenti della coppia. Per esempio, stando a quanto rivelato da Today, avrebbero partecipato alla festa di Valeria Marini insieme a tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo.