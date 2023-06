Chi è uscito dall’Isola dei Famosi nella puntata di ieri sera, lunedì 29 maggio? Al televoto settimanale c’erano Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone e Corinne Clery. Sull’ultima spiaggia, invece, Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Tra loro c’è l’eliminato di ieri dell’Isola, che ha scelto di lasciare definitivamente il gioco non accettando di restare sulla nuova ultima spiaggia dopo lo smantellamento di quella che era stata ribattezzata con ironia Isola di Sant’Elena.

Chi è uscito dall’Isola dei Famosi ieri 29 maggio 2023

Corinne Clery è l’eliminata della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. L’attrice francese è stata la meno votata del pubblico da casa nel televoto settimanale, dove si è piazzata in ultima posizione con appena il 7% delle preferenze. In seguito, quando la conduttrice Ilary Blasi le ha prospettato la possibilità di restare in gioco nella nuova ultima spiaggia, l’attrice ha deciso di lasciare il gioco definitivamente e tornare in Italia.

Finisce qui dunque l’avventura di Corinne Clery nell’edizione di quest’anno dell’Isola. L’attrice originaria di Parigi è stata una delle protagoniste del reality show di Canale 5 fin dalla prima puntata, ma a poche settimane dal termine ha voluto lasciare il gioco per fare rientro nel Bel Paese. Poco prima di abbandonare l’Honduras, Corinne ha avuto un battibecco con Nathaly Caldonazzo, con le due donne che non si sono lasciate benissimo per usare un eufemismo.

Televoto settimanale: il trionfo di Marco, ultima Corinne

Queste le percentuali di voto che hanno decretato l’eliminazione di Corinne Clery dalla spiaggia principale:

Marco Mazzoli: 54%

Pamela Camassa: 21%

Nathaly Caldonazzo: 10%

Luca Vetrone: 8%

Corinne Clery: 7%

Al di là del trionfo di Marco al televoto, con il conduttore radiofonico che si candida prepotentemente alla vittoria dell’Isola dei Famosi, stupisce la bassa percentuale di voti conquistata da Corinne rispetto agli altri naufraghi in nomination. In ogni caso è stato un televoto piuttosto tirato, visto che alla fine soltanto un punto percentuale ha separato Corinne dal penultimo posto occupato da Luca.

Tornando al trionfo di Marco Mazzoli, il gradimento del pubblico appare ormai tutto per il conduttore della trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. D’altronde fin dall’inizio del reality show si era intuito che Marco potesse fare molta strada sull’Isola, grazie alla sua innata simpatia e a un comportamento rispettoso nei confronti sia del programma che del pubblico da casa. Un mix letale, contro cui neanche Pamela Camassa, l’altra grande favorita alla vigilia, sembra riuscire a trovare un antidoto efficace.