Daniele Dal Moro, fin dal Grande Fratello Vip 7, ha dimostrato di essere una persona che, quando perde la calma, dice tutto quello che pensa senza filtri. Ora è arrivato il momento della verità. Il veneto, infatti, dopo la fine della storia con Oriana Marzoli, ha voluto “mettere i puntini sulle i” e dire finalmente che cosa è accaduto. Ieri sera ha fatto una room su Twitter in cui ha cercato di avere dei toni pacati e spiegare tutti i fatti, ma le reazioni dei fan alle sue parole, hanno scatenato la famigerata “ira veneta”, che si è abbattuta con i suoi strali stamani e ne ha per tutti!

La fine della storia con Oriana Marzoli e il ruolo di Antonino Spinalbese

Ieri sera Daniele Dal Moro si è collegato su Twitter per spiegare la sua versione dei fatti sulla fine con Oriana Marzoli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito che lui ci teneva tantissimo alla venezuelana, altrimenti non si sarebbe comportato come ha fatto. Tuttavia è stata la gelosia della ragazza e le continue liti a causa dei fan ed hater, che hanno generato dissapori e malintesi. Ha ribadito il suo affetto per lei, invitato i fan a supportarla ed espresso la sua speranza che le cose si sistemino. Insomma, toni pacati.

Ma non è finita qui. Infatti, stamani Daniele è intervenuto su Instagram con una storia al vetriolo, poi eliminata. Tuttavia chi conosce bene il web sa che ogni messaggio viene immediatamente diffuso e così è stato anche in questo caso. L’account Twitter Paola Iberborea ha fatto uno screen, diffuso poi in un suo tweet.

Il bel veneto ha spiegato di aver dovuto fare la room ieri a causa dei comportamenti di Oriana, che non solo si è messa a piangere su Twitter con tantissimi fan, ma ha anche tolto il segui e cancellato le loro foto. Tutto ciò ha generato una ricaduta sulla vita dell’imprenditore, tanto che gli sono arrivate minacce.

Il rapporto post GF con Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro ha deciso di dire proprio tutta la verità nella sua storia Instagram. Così ha rivelato che non ha mai potuto vedere Nikita Pelizon dopo il GF a causa di Oriana, mentre quest’ultima invece, dopo la festa di Alfonso Signorini, è andata a casa di Antonino Spinalbese. Una bomba vera e propria, che il veneto non ha approfondito.

Infine, ha dichiarato che lui vede Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria senza problemi, considerando il comportamento della “reina”. Che cos’altro rivelerà l’ira veneta? Non vediamo l’ora di scoprirlo!