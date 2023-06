Chi è stato nominato all’Isola dei Famosi nella puntata di ieri sera, lunedì 29 maggio? In seguito all’addio di Corinne Clery, che ha preferito tornare in Italia anziché restare sulla nuova ultima spiaggia, l’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5 si è concluso con il tradizionale rito delle nomination. Ecco i due naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, in onda lunedì 5 giugno in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Chi sono i nominati dell’Isola dei Famosi: le nomination del 29 maggio

Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci sono i due nominati della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. Nathaly è finita in nomination dopo non essere stata salvata da nessun naufrago in occasione di una catena di salvataggio, mentre Fabio è al televoto settimanale su decisione della nuova leader Pamela Camassa. La modella e attrice ha motivato la sua scelta rivelando di voler arrivare in finale insieme a Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

In teoria al televoto ci sarebbe dovuta essere anche Alessandra Drusian in qualità di concorrente più nominata dal gruppo, ma Pamela ha scelto di salvarla (avendone la possibilità). Per Alessandra pericolo scampato dunque, ma quella che l’attende non sarà comunque una settimana semplice. Al di là della nomination di Fabio, per la musicista il ritorno di Helena Prestes dall’Isola di Sant’Elena non è una bella notizia, per usare un eufemismo. Il feeling tra la modella brasiliana e gran parte del gruppo è ai minimi termini, in particolare il rapporto tra Helena e Alessandra.

Ecco chi ha nominato chi:

Cristina Scuccia ha nominato Marco Mazzoli

Alessandra Drusian ha nominato Luca Vetrone

Helena Prestes ha nominato Alessandra Drusian

Nathaly Caldonazzo ha nominato Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero ha nominato Alessandra Drusian

Marco Mazzoli ha nominato Alessandra Drusian

Luca Vetrone ha nominato Marco Mazzoli

Gian Maria Sainato ha nominato Luca Vetrone

Fabio Ricci ha nominato Andrea Lo Cicero

Sarà molto interessante conoscere l’esito del televoto di lunedì prossimo, visto che Nathaly Caldonazzo è molto amica di Helena, mentre Fabio per forza di cose è legato al gruppo iniziale. Sulla carta Nathaly potrebbe avere qualche possibilità in più, ma non va nemmeno dimenticato il risultato a sorpresa ottenuto dal cantante un paio di settimane fa, quando riuscì a fare meglio perfino di Pamela Camassa, una delle favorite per la vittoria dell’Isola dei Famosi. Confermerà il suo status di outsider di questa edizione?

