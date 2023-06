Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno scelto Barbara D’Urso come madrina per il loro lieto annuncio. I due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 hanno comunicato una decisione molto importante per le loro vite che hanno preso ultimamente.

Il lieto annuncio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

A Pomeriggio 5 notizie grandiose per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Infatti i due ex naufraghi hanno raccontato nel talk show di Canale 5 la loro decisione: sposarsi al più presto. Infatti, per lo scienziato è molto importante far parte della vita della figlia di Simone in modo più totale. Ecco che cosa ha raccontato:

“L’ipotesi dell’adozione nasce dal fatto che mi chiama zio da Agosto, perché noi siamo insieme da 14 mesi. Lei mi chiama zio, io vorrei darle certezze affettive, queste già gliele dò credo e il papà potrà confermarglielo. Però se vorrà anche certezze economiche e di percorso scolastico e lavorativo. Per fare tutto questo però bisogna che noi ci si sposi. Allora l’idea è: subito, appena possibile l’unione civile, che è l’unica cosa che possiamo fare in Italia, in quanto due maschi”.

