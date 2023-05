Oggi andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne e in molti stanno già iniziando a sentire la mancanza. I fan del talk show, infatti, si stanno domandando quando ritorneranno le registrazioni del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Ebbene, a dare qualche informazione in più a riguardo è stato Lorenzo Pugnaloni. Ecco cosa è emerso.

Ecco quando torneranno le registrazioni di Uomini e Donne della nuova edizione

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne sta per chiudere i battenti. Si è trattato di una stagione molto proficua dal punto di vista degli ascolti, malgrado questo, però, si è deciso di chiuderla anticipatamente. I fan, dunque, sono rimasti un po’ delusi e adesso sono curiosi di sapere quando si tornerà a registrare di nuovo il dating show.

Ebbene, stando a quanto appreso in queste ore dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, pare che le registrazioni di Uomini e Donne siano già previste per fine agosto. Per ben tre mesi, dunque, i telespettatori non avranno notizie e aggiornamenti sulle dinamiche che riguardano il trono classico e quello over che intrattengono i pomeriggi di Canale 5. Non resta che attendere, dunque, per scoprire cosa succederà.