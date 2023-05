Marco Mazzoli è sicuramente uno dei naufraghi che più sta facendo parlare di sé all’Isola dei Famosi. Nel daytime andato in onda poche ore fa, il concorrente si è reso protagonista di una conversazione con Helena Prestes. Così lo speaker ha spiegato alla modella brasiliana di non aver apprezzato per niente il Grande Fratello Vip 7 e tutto quello che è accaduto durante l’edizione che, tra l’altro, è stata vinta da un’amica di Helena, Nikita Pelizon.

Le critiche di Marco Mazzoli al GF VIP 7

Il naufrago ha detto alla collega isolana che di non sopportare le cose finte e le cose trash. Poi ha rivelato di non vedere nemmeno i reality, nonostante stia partecipando proprio ad un reality!

Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi, ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò.

Mazzoli ha detto ad Helena che era un po’ risentito con lei perché aveva percepito la brasiliana come finta. Marco ha però notato un cambiamento nella Prestes. E probabilmente ha anche iniziato ad apprezzarla di più tanto da parlare anche di questa tipologia di argomenti. Eppure ne ha detto di ogni ad Helena… Il concorrente ha così affermato alla ragazza:

Per questo mi ero un po’ risentito con te. Perché ti avevo percepito come finta. Soprattutto perché prima che iniziasse il gioco hai detto ‘io sulla spiaggia cambierò totalmente’. E infatti sei cambiata e quando arrivavano le telecamere correvi a fare le scenate. Queste cose sono finte e non le sopporto. Adesso però ti vedo cambiata. Tutto.TV su

