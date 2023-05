Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della fine della relazione tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Le cose sembravano andare a gonfie vele, soprattutto prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 7, però, dopo il suo ritorno tra le braccia della fidanzata, la situazione è precipitata. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore, ha deciso di commentare le parole pronunciate dalla sua ex compagnia in una recente intervista.

Luca Salatino ferito dalle parole di Soraia Ceruti: la spiegazione

Luca Salatino non è riuscito a nascondere il dolore per la separazione da Soraia Ceruti. Durante la sua permanenza al GF Vip 7, aveva versato molte lacrime per lei. La lontananza era diventata un peso insormontabile, però, una volta tornato alla vita di tutti i giorni, si è dovuto confrontare con una realtà completamente diversa.

Ha ammesso di non condividere affatto le parole pronunciate dalla ragazza nella sua ultima intervista. Non sono state le telecamere a cambiarlo, ma i suoi atteggiamenti erano dovuti al dolore provato. Era pronto ad apportare delle modifiche sostanziali pur di difendere la loro relazione. Aveva scelto di cambiare città e di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Ad oggi, è convinto di aver preso le decisioni giuste, anche se poi si è trovato ad affrontare una situazione più grande di lui.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Luca Salatino e il possibile tradimento di Soraia: il suo pensiero

Luca Salatino ha rivelato che le cose sono cambiate dopo la fine della sua avventura al GF Vip 7. Stando alle sue parole, Soraia lo trattava con distacco, chiedendogli di essere meno appiccicoso nei suoi confronti e non desiderando alcun contatto fisico con lui.

È convinto, però, che tutto questo non sia dovuto alla presenza di un’altra persona nella vita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Crede, infatti, che lei non lo abbia mai tradito. Su questo punto, non sono mancate le indiscrezioni. Secondo alcune segnalazioni, la ragazza starebbe frequentando un giovane di Como.