Ieri sera, giovedì 11 maggio 2023, Alfonso Signorini ha compiuto gli anni e organizzato una festa incredibile. Tantissimi gli invitati vip al party e ovviamente non potevano mancare nemmeno gli ex vipponi, compresi quelli dell’ultima edizione del reality. Proprio mentre il conduttore e giornalista stava per spegnere le candeline sulla torta è accaduto l’impensabile. Due vippone si sono messe a discutere animatamente e Giacomo Urtis, che stava facendo una diretta sui social, ha inquadrato e pubblicato tutto quello che è successo. Chi sono state le due protagoniste del battibecco? Neanche a dirlo, due tra le concorrenti che hanno creato più dinamiche: Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi.

La performer ha insultato la venezuelana per l’altezza, infatti la ragazza voleva collocarsi meglio per la foto. Elenoire l’ha insultata e a quel punto Oriana ha iniziato a risponderle affermando che fino a due giorni prima le leccava il se***e. Poi la Marzoli ha nominato il suo fidanzato. Che le due abbiano litigato proprio per Daniele Dal Moro?

Visti i precedenti della Ferruzzi nella casa non si può escludere. Elenoire ha risposto alla influencer venezuelana chiedendo ‘ma chi ti ha mai c****a?’. Vedendo la litigata anche Matteo Diamante è intervenuto con ironia dicendo che le due stavano facendo la clip per la puntata. Ma che cosa sarà successo davvero tra le due ex vippone? Ovviamente attendiamo qualche retroscena, magari qualche invitato al party potrebbe raccontare tutto!