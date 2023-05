Giulia Salemi, grazie all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato il segno. I suoi commenti e le interazioni con Alfonso Signorini, infatti, hanno fatto divertire il pubblico. Dopo essere finita sotto i riflettori per la crisi con Pierpaolo Pretelli, si è tornati a parlare di lei per via di Ciao Darwin. L’influencer avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di caposquadra nella prima puntata del programma, ma le cose hanno preso una piega completamente diversa.

Ciao Darwin, Giulia Salemi si tira indietro: la replica di Sonia Bruganelli

Ciao Darwin sta per tornare con una nuova edizione. Come comunicato da tempo, la prima puntata, con l’intramontabile sfida tra influencer e lavoratori, avrebbe dovuto vedere anche la presenza di Giulia Salemi. La ragazza, infatti, era stata scelta per il ruolo di caposquadra. L’entusiasmo dei fan, però, nelle ultime ore, è stato spento da una notizia inaspettata: la ragazza non prenderà più parte al programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Durante la registrazione di ieri, infatti, la sua assenza è stata sostituita con Soleil Sorge. L’accaduto ha creato grande scompiglio tra i follower della diretta interessata. Molti di loro hanno addirittura accusato Sonia Bruganelli di non essere stata sincera e di non aver mantenuto la parola data. Quest’ultima, ovviamente, non ha potuto fare a meno di rispondere ai commenti.

Ecco perché Giulia Salemi si è ritirata: la rivelazione

Non sono stati solo i fan a giudicare duramente l’assenza di Giulia Salemi dalla prima puntata di Ciao Darwin, ma anche Sonia Bruganelli non è apparsa troppo contenta. Nel rispondere ad alcuni utenti, ha rivelato che questa decisione non ha niente a che fare con le scelte degli autori. È stata la ragazza a tirarsi indietro all’ultimo momento: “È accaduto l’esatto contrario“.

L’ex volto del GF Vip 7 si è giustificata dicendo di non volersi scontrare contro la categoria dei lavoratori, però, trattandosi di un gioco, queste parole sono apparse un po’ eccessive. Pipol Gossip ha cercato di indagare sui veri motivi che hanno causato la sostituzione della fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Sembra che la ragazza abbia preferito partecipare al compleanno di Alfonso Signorini piuttosto che prendere parte alla registrazione. Poco tempo prima, infatti, aveva promesso sarebbe stata alla festa. Questo atteggiamento potrebbe avere delle ripercussioni poco piacevoli sulla sua carriera?