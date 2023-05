Inaspettato ritiro a L’Isola dei Famosi 2023: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato il reality show. Li avevamo lasciati lunedì con una situazione di incertezza e ora è arrivata la definitiva decisione. Scopriamo le ragioni.

Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato L’Isola dei Famosi 2023?

I due fidanzati erano una coppia fondamentale per il reality show di Canale 5. Lo scienziato aveva dichiarato più volte di essere stato voluto per mostrare per la prima volta una coppia gay all’interno di un programma del genere e di avere un ruolo molto alto da svolgere nell’ambito di quest’edizione. Ma allora perché hanno abbandonato?

Lunedì in puntata era già assente Simone Antolini poiché aveva avuto dei problemi di salute e si trovava in infermeria. Quando Ilary Blasi ha dichiarato che la tribù degli accoppiados sarebbe stata sciolta, Cecchi Paone non l’ha presa bene. Lui era arrivato nella trasmissione con il fidanzato e non voleva assolutamente che venissero separati. Per contratto dovevano stare insieme, a nulla sono valsi i ragionamenti di opinionisti e conduttrice. Tuttavia la situazione si era chiusa con un giudizio sospeso: nei giorni successivi avrebbero verificato il contratto dello scienziato per capire il da farsi. Ma ora arriva la notizia dell’abbandono: è legata forse a questo?

Ufficialmente Simone Antolini non ha potuto proseguire l’avventura per motivi di salute e il fidanzato Alessandro ha deciso di andar via dall’Honduras con lui. Ma è davvero questa l’unica ragione? Lo scopriremo nei prossimi giorni perché sicuramente i due ne avranno da raccontare delle belle!