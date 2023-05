Samu Segreto è stato indubbiamente uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione di Amici 22 ormai agli sgoccioli. Il ballerino è stato uno tra i primi allievi eliminati al serale. Durante il suo percorso aveva persino svelato di essersi preso delle cotte. Non solo per la ballerina professionista Elena D’Amario ma pure per la sua ex compagna di banco, la cantante Angelina Mango. Entrambe le ragazze, dopo la confessione di Segreto, hanno fatto intendere di essere già impegnate e non interessate. Però non è finita qui.

Adesso che Samu è fuori dalla scuola di Maria De Filippi si è scoperto che prima ancora dell’inizio di Amici 22, il danzatore era cotto di un’altra ragazza che sarebbe diventata compagna di talent. Chi? Maddalena Svevi. Appena due mesi prima dell’entrata nella scuola, Samu ha commentato alcuni scatti in costume da bagno che Maddalena aveva pubblicato sui suoi social. Che cosa avrà scritto il giovane ballerino alla sua collega?

Che dovrebbe smetterla di pubblicare scatti del genere perché la sua bellezza è illegale. Ovviamente nei commenti non sono mancate nemmeno le emoji a forma di cuoricino! Evidentemente però nemmeno questa cotta è andata a buon fine! Maddalena arrivata nella scuola si è fidanzata con Mattia Zenzola, seppur adesso la storia sia terminata da un pezzo.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 22