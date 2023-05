L’Isola dei Famosi trasforma tutti, come ogni reality show. Così, Paolo Noise, che sembrava indifferente al gioco delle nomination e relative eliminazioni, ora è diventato il capo stratega. Scopriamo infatti che cosa ha deciso di fare con i suoi sodali.

Paolo Noise all’attacco: “Combattere e giocare nella maniera più intensa che io possa fare”

La permanenza della moglie a Paolo Noise ha dato nuova grinta per affrontare L’Isola dei Famosi 2023, ora lo speaker de Lo Zoo di 105 non ha più voglia solo di galleggiare nel mare dell’Honduras, ma anche di vincere il programma. Per fare questo è pronto a fare delle strategie e la prima tra tutte è quella di eliminare Helena Prestes. È lei ora la nemica da abbattere.

All’amico Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci chiede convintamente: “Chi killiamo di ragazza per prima?”. Per lui ora lo scopo è: “Buttare fuori tutti e vincere”. Helena dev’essere eliminata prima possibile per questo. Quando Fabio Ricci spiega che la modella sta dimagrendo ed è molto sotto pressione, Paolo Noise non ha remore: è un gioco ora e l’importante è eliminarla dalla competizione. Peccato però che, stando ai sondaggi, Helena supererà anche questo televoto.

