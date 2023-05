Micol Incorvaia, nota nelle ultime settimane per le numerose critiche al postino – gate, ha raccontato in una recente intervista come ha vissuto il Grande Fratello Vip 7. L’esperienza all’interno dello show l’ha cambiata profondamente, non solo per la notorietà, ma anche per sicurezza maggiore che ha acquisito. La vippona ha raccontato di ricevere tantissimi messaggi dagli hater, ma di non sentirsi toccata minimamente da quanto legge, mentre prima del reality show sarebbe stato altrimenti. Il programma l’ha fatta crescere, maturare, e non solo, lì ha trovato Edoardo Tavassi, suo attuale fidanzato, e le parole che spende per lui sono travolgenti.

“Era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa”

Micol Incorvaia è arrivata abbastanza in sordina nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma in breve tempo ha conquistato il cuore di un altro vippone: Edoardo Tavassi. L’ex naufrago è stato il mattatore del programma e ha portato tanta allegria nella Casa.

La sorella di Clizia non si aspettava di innamorarsi proprio sotto i riflettori, in quanto nemmeno nella realtà quotidiana le accadeva una cosa simile. Ha definito “spiazzante” la scoperta di un sentimento tra le mura di Cinecittà. Tuttavia per il compagno prova un grande sentimento, accompagnato da una profonda stima. Per lei Edoardo non è “un amore qualsiasi”:

"Un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa. Penso sia stato l'incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune e con la stessa ironia. Abbiamo la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia, della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi ci piacciamo molto. Siamo semplicemente noi stessi". Insomma, a dispetto dei detrattori che credevano che tra i due vipponi non ci fosse un vero sentimento, la loro storia va a gonfie vele e sono innamoratissimi. Addirittura Micol sarebbe disposta a trasferirsi a Roma per amore. Con la sorella Clizia e Paolo Ciavarro, hanno festeggiato la Pasqua insieme e a quanto pare si è creato un "bellissimo feeling", tanto che Micol è rimasta sconvolta dalla velocità di integrarsi nell'ex trio di Tavassi.

A quali programmi televisivi parteciperebbe?

Nel corso dell’intervista al settimanale Mio, Micol Incorvaia ha svelato che le piacerebbe partecipare a Pechino Express, sebbene non sia una persona “avventuriera”. Sarebbe l’occasione per mettersi alla prova.

Invece, un reality a cui non parteciperebbe mai è Temptation Island. Non ritiene di avere alcun bisogno di mettere alla prova il fidanzato Edoardo nell’Isola delle tentazioni dello show di Maria De Filippi.