Dopo il Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova era sparita dai riflettori. La sua storia con Luca Onestini che sembrava essere ritornata all’età dell’oro durante il reality show, è finita ancor prima di esser ripresa. Infatti, stando alle indiscrezioni del settimanale Chi e all’assenza di dichiarazioni dei due protagonisti, sembrerebbe che siano interessati ad altre persone.

Ma, oltre l’amore c’è il lavoro, e a quando pare per la modella ceca va a gonfie vele, infatti stiamo per ritrovarla in un nuovo programma televisivo.

Dove rivedremo Ivana Mrazova?

The Pipol Tv ha lanciato un’indiscrezione estremamente interessante. L’ex vippona è pronta per ritornare in televisione con un nuovo programma in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Si tratta di GialappaShow, il ritorno della mitica Gialappa’s Band, che non possiamo dimenticare fece ironia sull’amore di Ivana per il collutorio.

Il programma partirà domenica 21 Maggio 2023, e avrà come prima ospite femminile Paola Di Benedetto. Sono previste otto puntate di 90 minuti e in una di queste rivedremo proprio la vippona, che probabilmente verrà ricordata all’epoca del GF VIP 2 da Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s.