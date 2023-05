La stagione di quest’anno di Uomini e Donne si accinge a chiudere i battenti, ma dietro le quinte si è già in fermento per quello che succederà nella prossima. Stando a quanto emerso di recente sul web, pare che Maria De Filippi non abbia intenzione di apportare troppi cambiamenti nel cast. Una persona, però, potrebbe non essere riconfermata e si tratta di Aurora Tropea.

Le sorti di Aurora Tropea a Uomini e Donne e di altri protagonisti

Aurora è tornata a Uomini e Donne sul finire di questa stagione del talk show pomeridiano. La donna ha sollevato un enorme vespaio, in quanto si è resa spesso protagonista di accuse e segnalazioni molto pesanti su alcuni cavalieri, in primis Armando Incarnato. Ad ogni modo, considerando che la dama, in passato, avrebbe anche parlato non molto bene della redazione, è molto probabile che nella prossima edizione di Uomini e Donne non sarà riconfermata.

Nessun cambiamento in vista, invece, per quanto riguarda i fedeli collaboratori di Maria De Filippi. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, torneranno ad occupare la loro solita posizione di opinionisti. Tra gli altri volti confermati, almeno per il momento, risultano anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.