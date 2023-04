Arriva una vera novità per i telespettatori del primo pomeriggio di Canale 5! La notizia in questione riguarda un cambio di programmazione inaspettato ed improvviso, solo per la giornata di venerdì 21 aprile 2023. Infatti, il palinsesto subirà delle variazioni rispetto alla solita routine a cui siamo abituati. Uomini e Donne, che di norma va in onda a partire dalle ore 14.45 circa, dopo le fiction, salterà del tutto l’appuntamento, senza andare proprio in onda. Al posto della nota trasmissione, arriverà comunque un altro prodotto di Maria De Filippi: Amici 22.

Per il talent però non si tratterà del solito day time giornaliero, bensì di una puntata speciale. A quanto pare questo cambio di programmazione potrebbe essere dovuto al fatto che non siano state fatte delle registrazioni più lunghe di Uomini e Donne e mancano contenuti da poter mostrare al pubblico.