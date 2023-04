Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, la carriera di Tommaso Zorzi è definitivamente esplosa. L’influencer, tra le altre cose, è diventato il conduttore di diversi programmi per Discovery come Drag Race Italia, Questa è casa mia e Tailor Made. Certo è che ormai da un po’ di tempo, Zorzi sembra essere letteralmente sparito dai radar del piccolo schermo, dove i suoi programmi sono stati chiusi. I fan e i curiosi si chiedono che fine abbia fatto Tommaso e se mai tornerà a fare tv. A rispondere ai dubbi è stato proprio l’ex vippone.

Tommaso Zorzi e l’assenza tv: nuovi progetti in arrivo

Tommaso ha annunciato che molto presto rivelerà al pubblico delle grandi novità. L’influencer ha spiegato che per lui questo è un anno di cambiamenti importanti, sotto ogni punto di vista: la palestra, la patente, il lavoro e i suoi amici. Zorzi ha detto di essere in una vera e propria fase di metamorfosi personale e per questo non vede l’ora di poter condividere i suoi nuovi progetti che, secondo lui, sono anche particolarmente ”fighi”.

Tommy ha spiegato che se non ne ha ancora parlato con i fan non è perché non c’è nulla ma perché preferisce fare tutto con i dovuti modi e giusti tempi. E a quanto pare ci sarebbero in serbo delle cose molto grosse per il giovane conduttore.

Tommaso Zorzi parla del suo futuro lavorativo in tv

Fra i vari progetti di cui parla Tommaso, quasi sicuramente ci sarà posto anche per la televisione. A farlo intuire sono state le sue dichiarazioni successive in merito. L’ex vincitore del GF Vip 5 ha detto che sul suo futuro in tv si è detto di tutto ma esistono delle persone che prendono questo lavoro in modo molto serio, riservandosi anche di non fare nulla per periodi lunghi:

In modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso.

Secondo Zorzi, infatti, non bisognerebbe avere una bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché a quel punto diventa una sorta di capriccio. Ora Tommaso non vede l’ora che vengano annunciati i suoi prossimi progetti. Anche perché così qualcuno potrà finalmente dormire dei sogni tranquilli:

Però mi fa ridere perché è un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque.